Чому корисно пити зелений чай

Учені розповіли про нові корисні властивості зеленого чаю, про які варто знати. Виявилось, що цей ароматний напій допомагає організму більше, аніж інші.

Китайські науковці заявили, що любителі зеленого чаю мають довшу тривалість життя, аніж ті, хто зовсім не вживає цей напій. Це підтвердив проєкт China-PAR, який розпочався ще у 1998 році. Було залучено понад 100 тисяч осіб, за кожним з яких стежили приблизно по 7 років. З'ясувалось, що ті, хто регулярно пив зелений чай, мали на 20% нижчі ризики проблем з серцево-судинною системою.

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До того ж, шанувальники зеленого чаю загалом мали довшу тривалість життя, і це зрозуміло, адже ризики розвитку смертельних недуг серця у них були менші на 22% та інших причин – на 15%.

Користь зеленого чаю

Чому зелений чай має такий ефект? Річ у тому, що він містить чимало поліфенолів, які знижують кров'яний тиск та скорочують концентрацію ліпопротеїнів та ліпідів, якій й спричиняють проблеми з серцем.

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