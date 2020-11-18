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Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
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До кінця осені залишилось не так багато часу, тож астрологи розповіли, як підготуватись знакам Зодіаку до настання зимового періоду так, щоб удача залишалась на їхньому боці.
- Овен. Представники цього знаку Зодіаку значно більше полюбляють тепло, тож прихід холодної пори року збільшив шанси на роздратування та зменшив потік натхнення. Але можна доволі легко виправити ситуацію, адже це все перекривають думки про святковий період. Налаштовуйтесь на чарівний настрій та готуйтесь до того, щоб тішити своїх близьких і проводити з ними час.
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- Телець. Ще один знак Зодіаку, якому потрібно більше позитивних емоцій у житті, адже такі люди частенько відмовляються від своїх цілей за крок від фінішу. Щоб максимально комфортно зустріти осінь, потрібно не лише думати про хороше, а й розпрощатись з токсичними людьми.
- Близнюки. Таким людям дуже важливо знайти у своєму щільному графіку час на відпочинок. Вам справді потрібне перезавантаження, щоб з новими силами та натхненням взятись за справи та завершити 2020 рік на позитивній ноті. І для цього не обов'язково покидати країну чи навіть своє помешкання. Просто знайдіть час для того, щоб відновитись та не думати ні про що.
- Рак. А от представникам цього знаку астрологи радять шукати порятунок від смутку не лише в колі друзів, а й у тому, щоб створити вдома максимальний затишок. Звісно ж, доповнити це можна вечірніми посиденьками за гарячими напоями.
- Лев. Вам підготувати до зими потрібно не лише морально, а й фізично. Тому можна одразу вбити двох зайців за раз: шопінг та спроба змінити стиль не будуть зайвими. Це покращить настрій, не дозволить змерзнути, а також допоможе додати впевненості у собі.
- Діва. Ось хто може навіть не помітити, що змінилась пора року, адже у вас стільки справ, що навіть не виникає думок про підготовку до свят. Тому спробуйте знайти час, щоб і попрацювати, і упіймати зимову хвилю. Невелика перерва на роздуми про засніжені дні, святкове меню і подарунки точно буде не зайвою.
- Терези. Представникам цього знаку Зодіаку дозволить спокійно зустріти осінь лише уміння контролювати себе. Восени ви починаєте швидко піддаватись імпульсивним думкам, тож відновлення внутрішньої гармонії буде далеко не зайвим.
- Скорпіон. Астрологи радять цим людям просто змиритись з тим, що ось-ось настане зима. Звісно ж, розбавити холодні дні допоможуть сонячні спогади про літо, але з ними не варто перегинати. А от створити затишну і теплу атмосферу вдома буде точно хорошою ідеєю.
- Стрілець. Вам вже давно бракувало позитивних думок, а осінь лише збільшила кількість негативу у вашій голові. Тому пора нарешті вмикати гарний настрій, адже оптимізм допомагає швидше досягати цілей і рятує від зайвих проблем.
- Козеріг. У вас збільшуються шанси розтратити увесь запал до роботи, тому пора оперативно змінювати ситуацію. Шукайте речі, які приносять вам щастя та задоволення. Спробуйте менше думати про перешкоди та невдачі.
- Водолій. Представникам цього знаку Зодіаку буде зовсім не важко налаштуватись на зимовий лад, адже цю пору року ви любите не менше, аніж інші. Але зайвим не буде відновлення гармонії, адже за рік у вас встигло накопичитись чимало не найкращих думок.
- Риби. Найпростіший рецепт щастя для представників цього знаку: займатись справами. Чим більше ви візьмете на себе завдань, тим менше часу буде на ваші улюблені страждання та самоаналіз. Інколи ви занадто захоплюєтесь ними, тож ставте перед собою цілі та рухайтесь до них, а не шкодуйте себе.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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