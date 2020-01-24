Медики пояснили, чому чоловікам не бажано носити обручки

Обручка – атрибут, який свідчить про сімейний стан. Утім, медики розповіли, що чоловікам не бажано щодня носити її. Дізнайтесь, що ж не так з цим ювелірним виробом, і що загрожує представникам сильної половини людства.

Отже, як з'ясувалося, тривале носіння золотої обручки або будь-якого іншого персня з золота, може стати причиною появи сексуальних розладів.

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Річ у тім, що метал має властивість окислюватися, а потім продукти окислення потрапляють до кровоносної системи та завдають непоправної шкоди чоловічому здоров'ю.

Про шкідливий вплив золотих прикрас на здоров'я чоловіків ходять легенди, але до недавніх пір факт не був доведений. Учені ж провели низку досліджень, в яких брали участь чоловіки з золотими обручками. Під час їх перевірки науковці виявили, що оксиди золота під час окислення потрапляють у кров, тим самим порушуючи роботу статевих залоз. У наслідок цього процесу у чоловіка можуть виникнути розлади сексуального характеру, наприклад такі, як слабка потенція або швидке сім'явиверження.

Перстень не повинен тиснути на палець

Учені перевірили ту ж теорію і на жінках, але як з'ясувалося, представницям прекрасної половини людства оксид азоту ніяк не загрожує. Лікарі рекомендують чоловікам бути найбільш обережними при виборі прикраси, віддаючи перевагу сріблу.

Якщо вже куплений золоте перстень, то його розмір повинен бути трохи більшим, щоб воно не тиснуло, тим самим створюючи зайві проблеми. Також, медики наполегливо рекомендують чоловікам періодично знімати золоті персні бодай на ніч.

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