На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Медики пояснили, чому чоловікам не бажано носити обручки
-
- 83
Обручка – атрибут, який свідчить про сімейний стан. Утім, медики розповіли, що чоловікам не бажано щодня носити її. Дізнайтесь, що ж не так з цим ювелірним виробом, і що загрожує представникам сильної половини людства.
Отже, як з'ясувалося, тривале носіння золотої обручки або будь-якого іншого персня з золота, може стати причиною появи сексуальних розладів.
І ще: Медики пояснили, як кава впливає на потенцію
Річ у тім, що метал має властивість окислюватися, а потім продукти окислення потрапляють до кровоносної системи та завдають непоправної шкоди чоловічому здоров'ю.
Про шкідливий вплив золотих прикрас на здоров'я чоловіків ходять легенди, але до недавніх пір факт не був доведений. Учені ж провели низку досліджень, в яких брали участь чоловіки з золотими обручками. Під час їх перевірки науковці виявили, що оксиди золота під час окислення потрапляють у кров, тим самим порушуючи роботу статевих залоз. У наслідок цього процесу у чоловіка можуть виникнути розлади сексуального характеру, наприклад такі, як слабка потенція або швидке сім'явиверження.
Учені перевірили ту ж теорію і на жінках, але як з'ясувалося, представницям прекрасної половини людства оксид азоту ніяк не загрожує. Лікарі рекомендують чоловікам бути найбільш обережними при виборі прикраси, віддаючи перевагу сріблу.
Якщо вже куплений золоте перстень, то його розмір повинен бути трохи більшим, щоб воно не тиснуло, тим самим створюючи зайві проблеми. Також, медики наполегливо рекомендують чоловікам періодично знімати золоті персні бодай на ніч.
Читайте також: 4 секретні способи довести її до оргазму
- 24 січня
-
22:53Медики пояснили, чому чоловікам не бажано носити обручки
-
22:23Apple випустила трейлер нового сезону шоу Carpool Karaoke: The Series
-
21:46Як зрозуміти, що вашими почуттями грають
-
21:29Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску
-
21:1125 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:52Samsung презентує смартфон з режимом ноутбука
-
20:49У НБУ розповіли, які купюри найчастіше підробляли у 2019 році
-
20:22З п'ятої спроби: Космонавти уперше спекли печиво на МКС
-
20:12Розвінчані популярні міфи про молоко
-
19:54Науковці розповіли, чому порохотяги можуть врятувати наше життя
-
19:44Надя Дорофєєва блиснула фігурою у маленькому бікіні
-
19:24Прагнення до єдиного зарядного пристрою вбиває інновації: Apple
-
19:11Як виглядає найнебезпечніше місто-примара у серці Європи
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:53Найбільш стресові професії: ТОП-10
-
18:43Бред Пітт забув перше правило "Бійцівського клубу"
-
18:23Зірка Сексуального виховання зізналась, що спочатку викинула сценарій до смітника
-
18:18Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2020
-
18:10Гороскоп на 25 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Риба стрибнула в човен і наскрізь проткнула рибалці шию: фотофакт
-
17:41Чи можна посивіти за ніч: пояснення науковців
-
17:31Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+)
-
17:24В ООН рекомендують відмовитися від месенджера WhatsApp
-
17:17Втішні новини з Китаю: медикам уперше вдалось вилікували коронавірус
- 24 січня
-
22:53Медики пояснили, чому чоловікам не бажано носити обручки
-
20:49У НБУ розповіли, які купюри найчастіше підробляли у 2019 році
-
17:31Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+)
-
15:06Від Кароль до Притули: кумедні фото українських зірок для різних соцмереж
-
12:50Стало відомо, чи передається коронавірус через посилки AliExpress з Китаю
-
10:51Олег Скрипка та Христина Соловій – Зима: дивіться кліп несподіваного дуету
-
09:14Google Pay: як встановити, налаштувати та оплачувати за допомогою додатку
-
07:323 поради, які допоможуть отримати максимальний результат під час тренування на прес
- 23 січня
-
22:514 секретні способи довести її до оргазму
-
20:08А тепер усе інакше: сучасні зірки переспівали улюблені хіти 90-х
-
18:2510 дурних запитань, які соромно поставити гінекологу (18+)
-
16:47Максимум творчості: 5 книжок, написаних музикантами та художниками
-
15:30Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото
-
13:01Найкращі українські пісні 21 століття: рейтинг ТОП 20 за версією премії YUNA
-
10:25Названий найпопулярніший серіал на Netflix
-
07:19Погода в Україні 23 січня: у яких областях не очікується опадів
- 22 січня
-
21:2223 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:45Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів
-
14:35В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв
-
12:30Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
-
11:28Україна з висоти: відео про неймовірну красу нашої держави підкорює мережу
-
07:15Погода в Україні 22 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом
- 21 січня
-
21:30Названі найкращі фільми 21 століття: лідер рейтингу вас здивує
-
19:13Тихоня, критик і хамелеон: як спілкуватися з найпоширенішими типами колег
-
16:51Актори фільму Няньки тоді і зараз: епічні фото