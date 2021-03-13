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Чому кава – не найкращий спосіб почати день

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Кава - фото 1
Кава / pinterest

Ранкова чашка кави – це звичайний ритуал вже багатьох людей на планеті. Це не просто спосіб підбадьоритися і прокинутися, але і певна традиція. Однак лікарі вважають, що це дуже погана звичка.

За словами медиків, горня кави до сніданку – це дуже погана ідея. Оскільки відразу після пробудження в організмі автоматично піднімається рівень гормону стресу кортизолу. Він відповідає за бадьорість і тому нема потреби додатково вживати якісь енергетики.

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Кофеїн з самого ранку може погіршити ситуацію, бо почне додатково піднімати рівень кортизолу. А це загрожує наслідками у вигляді погіршення настрою, збільшення втоми і проблемами зі сном. Але як стверджує медики, не варто відмовлятися від улюбленого напою, потрібно лише правильно вибрати час для його вживання. Фахівці зазначають, що організм людини автоматично піднімає рівень кортизолу.

Це відбувається в період з 9 до 10 ранку, з 12 до 13 і з 17 до 18 вечора. А от між цими стрибками – горня кави може стати дуже корисним. До першої чашки кави лікар рекомендує поснідати, а не замінювати напоєм ранкову трапезу.

Чому кава – не найкращий спосіб почати день - фото 451375

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Джерело: kivahan
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