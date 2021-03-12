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Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу
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Якщо хочете наростити м'язи, ви повинні не тільки викладатися на повну потужність на тренуваннях, а й звертати увагу на своє харчування. Зокрема слід відмовитися від цих продуктів, які можуть стояти на заваді досягненню бажаного результату.
До вашої уваги 3 продукти, від яких слід відмовитися, якщо ваша ціль – нарощення м'язової маси.
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1. Дієтичні напої
Звучить просто ідеально: ані цукру, ані калорій, а ще й максимум смаку. Але диявол саме в цій деталі. Щоб дієтичні напої були такими смачними, вони наповнені підсолоджувачами, ароматизаторами, барвниками й іншими синтетичними добавками.
Звичайні наслідки – тяга до їжі, яка в результаті призводить до того, що ви споживаєте більше калорій. І поки ваші з працею зароблені м'язи приховані під стійким шаром жиру, ви не досягнете успіху навіть після найважчого тренування.
2. Готова продукція
Те ж стосується і готової продукції. У силових тренуваннях вам слід приділяти особливу увагу функціональному харчуванню, приділяючи пильну увагу споживанню калорій, харчовій цінності й особистим потребам. Це навряд чи можливо з готовими продуктами, оскільки вони також містять шкідливі для здоров'я жири, цукор, підсилювачі смаку і порожні калорії.
Наша порада: готуйте страви з необроблених продуктів і економно приправляйте їх. Використовуйте високоякісні білки, такі як сир, яйця або м'ясо птиці.
3. Алкоголь
Він був і залишається ворогом у нарощуванні м'язів. Пиво, вино тощо не тільки містять багато калорій, але і паралізують жировий обмін. Крім того, регулярне вживання алкоголю впливає на рівень гормонів, що може навіть призвести до пригнічення росту м'язів. Вашому організму також потрібно багато енергії, щоб знову розщепити алкоголь. Тоді вам буде не вистачати цієї енергії на наступному тренуванні.
Тож прислухайтеся до цих порад, якщо хочете наростити м'язову масу та бачити результати тренувань. В інакшому випадку є всі шанси, що виснажування себе у спортзалі не принесе бажаних результатів.
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