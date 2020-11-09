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Чому інколи слід тримати язика за зубами
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Іноді нам слід себе контролювати, щоб не бовкнути зайвого. Є певні ситуації, коли краще промовчати.
Чужі таємниці
Деякі люди готові піти на все, тільки щоб поліпшити свій добробут. Треба сто разів подумати перед тим, як розповісти чийсь секрет. Поставте себе на місце цієї людини. Напевно, вам би було це не дуже неприємно.
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Лаконічність
Стислість – сестра таланту. Все ж постарайся говорити якомога лаконічніше. Сам Бенджамін Франклін, батько-засновник американської нації, вважав цю якість одною з найважливіших: "Мовчи. А якщо говориш, то тільки те, що принесе користь тобі або оточуючим".
Якщо вас хтось питає про особисте життя
Запам'ятайте раз і назавжди: все, що відбувається між вами і партнером, ніколи не має виходити за певні встановлені вами кордони. Ніколи не можна розповідати про свої стосунки з коханим. Є люди, які можуть почати розносити плітки. Навіщо вам це?
Нові друзі
Іноді людині не треба нічого, крім уваги і підтримки. У таких випадках вміння вислухати буде високо оцінене. Якщо не зважишся на такий подвиг, так і залишишся самотнім розумником.
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