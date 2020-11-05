Як перестати сперечатися у відносинах: 4 поради психологів

Якщо вам по-справжньому дорога ваша половинка, і ви готові піти на все заради того, щоб зберегти з нею добрі довгострокові відносини, то, перш за все, відмовтеся від скандалів.

Навчіться такту. Це дуже важливо в сімейних відносинах. Якщо ви вважаєте, що завжди і у всьому потрібно говорити правду, то, швидше за все, через кілька років ваш партнер не витримає і покине ваш дім абсолютної правди. Наприклад, чоловікові не подобається, що його дружина одягла занадто коротку спідницю. Він починає прямим текстом ображати її почуття стилю і застосовувати образливі порівняння в доказ своєї правоти. Краще ж сказати: "Люба, ми йдемо в ресторан, де дотримується певний дрес-код. Тому в довгій сукні ти будеш виглядати просто карколомно!".

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Техніка тридцяти хвилин. Коли в розпал жвавого спору хочеться сказати дуже багато, але через наплив емоцій нічого не виходить, просто розійдіться з партнером по різних кімнатах і дайте один одному пів години часу, щоб охолонути і добре все зважити і подумати.

Накладіть на згадування минулих образ вето. Якщо ви відрізняєтеся хорошою пам'яттю, то це не привід пригадувати всі найнезначніші образи, які відбулися між вами за роки спільного життя. Безумовно їх буде багато, але в запалі конфлікту ніколи не згадуйте, як десять років тому ваша дружина запізнилася на важливий прийом.

Викиньте з промови образи. У запалі сварки багато пар переходять на особисті образи, зачіпаючи тим самим честь і гідність свого партнера. Якщо така реакція почала спостерігатися все частіше, то це прямий показник того, що пара на межі розриву.

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