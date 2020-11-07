Якщо серед ваших друзів є ці знаки Зодіаку – вам дуже пощастило

Люди, народжені під цими знаками Зодіаку, завжди готові прийти на допомогу. Їх цінують, їм довіряють, і все тому, що для цих людей дружба – не порожній звук.

Рак. Народжені під цим знаком люди дуже чутливі. Вони готові допомогти кожному, хто цього потребує, часто переоцінюючи свої сили. Намагаючись ощасливити всіх навколо, Раки просто не можуть виконати вчасно все, що наобіцяли. Знайте, якщо вже Рак вибрав вас своїм другом, то це назавжди. Друзі для нього є практично членами сім'ї.

І ще: Гороскоп на 7 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Діва. Діви повні співчуття. Вони поважають домовленості, і на них можна покластися в будь-якій ситуації. Ви завжди можете розраховувати на їх ділову пораду в складній ситуації. А ще вони вірять, що у всіх людей є добро, і в те, що, врешті-решт, все буде добре. Діви беззастережно віддані.

Риби. Риби – природжені психологи. Вони співчутливі і прекрасно відчувають емоції і розуміють проблеми інших людей. Вони приділять вам всю свою увагу і любов. І, так, часто Риби ставлять чужі потреби вище за власні. Народжені під цим знаком ніколи не забувають своїх друзів, навіть якщо багато років з ними не спілкувалися.

Це цікаво: ТОП-3 знаки Зодіаку, які на все життя захищені кармою