У Малайзії та Індонезії з'явився плавучий робот, який виловлює сміття в океані (відео)

Міжнародний проєкт Ocean Cleanup створив автономну плавучу установку для збору океанічного сміття в Малайзії та Індонезії під назвою Interceptor. За словами інженерів, їхня розробка буде також відловлювати сміття в річках до його попадання в океани.

Interceptor являє собою катамаран за плавучим бар'єром, за допомогою якого пластикове сміття автоматично направляється до спеціального отвору в корпусі судна. Бар'єр перекриває частину русла, не створюючи перешкод для навігації і переміщення річкових мешканців.

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Interceptor

Зібране сміття потрапляє на конвеєр, який складує відходи в розташовані на борту сміттєві контейнери, оснащені сенсорами. Коли контейнери заповнюються, місцевий оператор отримує сигнал про необхідність вивезення сміття, що нагромадилося. Interceptor працює цілодобово завдяки наявності сонячних панелей. Пристрій в середньому здатне збирати 50 тонн сміття.

Ocean Cleanup планує оснастити пристроями 1000 найбільш забруднених річок планети до 2025 року. За словами засновника Ocean Cleanup Бояна Слата, для очищення океанів від пластику потрібно об'єднувати прибирання існуючого сміття і запобігати попаданню нових відходів.

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