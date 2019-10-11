Хто отримав Нобелівську премію миру 2019: оголошено лаурета

Ахмеда відзначили за "зусилля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю".

Коли Абій Ахмед у квітні 2018-го року став прем'єр-міністром, він дав зрозуміти, що хоче продовжити мирні переговори з Еритреєю. У тісній співпраці з президентом Еритреї Абій Ахмед швидко розробив принципи мирної угоди, яка припинила тривале, безвихідне становище без миру та оголошеної війни між двома країнами", – зазначили в комітеті.

Watch the very moment the 2019 Nobel Peace Prize is announced.



Presented by Berit Reiss-Andersen, Chair of the Norwegian Nobel Committee.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/EIATBAMVp7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019

У 2018 році лауреатами Нобелівської премії миру стали лікар із Конго Дені Муквеге та іракська правозахисниця Надія Мурад "за протидію сексуальному насильству під час війни". Нобелівську премію миру – єдиний Нобель, якого вручають у Норвегії, а не у Швеції, як усі інші. Це відбувається згідно з заповітом засновника премії Альфреда Нобеля.

Раніше були оголошені лауреати Нобелівської премії з літератури: її вручили Ользі Токарчук та Петру Гандке.

Розмір Нобелівської премії в 2019 році становить мільйонів шведських крон (понад 900 мільйона доларів).

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