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Чому дорослим варто регулярно їсти морську капусту

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Чому морську капусту варто їсти регулярно - фото 1
Чому морську капусту варто їсти регулярно

Японські науковці заявили, що люди недооцінюють користь морської капусти. Цей продукт варто внести до свого раціону, щоб продовжити тривалість життя.

Дослідники з Університету Цукуба та з Національного онкологічного центру дійшли до висновку, що морська капуста має неймовірно значний вплив на роботу серця. Річ у тому, що цей продукт допомагає зменшити ризики захворювань серцево-судинної системи.

І ще: Ці продукти скорочують кількість кальцію в організмі

Це підтвердило дослідження, у рамках якого упродовж 20 років учені стежили за раціоном майже 86 тисячі осіб віком від 40 до 69. Варто відзначити, що піддослідні жили у різних районах Японії з різними кліматичними умовами. Виявилось, що з усіх об'єктів дослідження тільки у 1204 (менш, як 2%) людей виникла ішемічна хвороба серця. Важливо, що усі піддослідні більш чи менш регулярно вживали морську капусту.

Чому морську капусту варто їсти регулярно - фото 361426
Користь морської капусти

"Білки і волокна позитивно впливають на здоров'я. Клітковина, зокрема, покращує ліпідний обмін, а білки знижують кров'яний тиск, пояснюють дослідники. – Позитивний вплив на здоров'я надає не стільки кількість з'їдаються водоростей, скільки регулярність їх вживання. Бажано включати водорості в раціон кожен день".

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Джерело: zdorovia.com.ua
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