Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

Чоловікам необхідно регулярно їсти помідори, і ось чому

  • 26
Науковці рекомендують чоловікам їсти томати - фото 1
Науковці рекомендують чоловікам їсти томати

Помідори – не лише дуже смачна ягода, яка регулярно присутня на українських столах. Виявляється, вона ще й дуже корисна. Особливо, коли мова йде про чоловіче здоров'я. Британські вчені зауважили, що помідори можуть компенсувати шкідливий вплив стресу й екології на чоловіче репродуктивне здоров'я.

Група вчених під керівництвом професора андрології Аллана Пейсі та фахівця з харчування Ліз Вільямс оцінила, як додавання лікопіну в раціон впливає на репродуктивну функцію чоловіків.

І ще: Медики пояснили, чому чоловікам треба їсти гриби

Проведені ними експерименти показали, що регулярне споживання харчової добавки під назвою "Лактолікопін" (LactoLycopene) приблизно на 40% збільшувало в еякуляті кількість так званих швидких сперматозоїдів з відносно високою рухливістю, а також статевих клітин нормальної морфології.

У дослідженні брали участь 60 здорових добровольців у віці від 19 до 30 років. Половина з них приймала добавки з "Лактолікопіном", а інша половина приймала ідентичні плацебо щодня протягом 12 тижнів. Основний компонент досліджуваної харчової добавки – лікопін. Це пігмент з групи каротиноїдів, який формує червоний колір деяких плодів: наприклад, томатів, гарбуза та гуави. Він є ізомером бета-каротину (попередника вітаміну А). Лікопін захищає рослини від окисного стресу і сонячної радіації, а також служить попередником для інших пігментів-каротиноїдів.

Томати у раціоні позитивно впливають на фертильність - фото 361277
Томати у раціоні позитивно впливають на фертильність

Під час експерименту випробовувані з обох груп не знали, що саме вони приймають, – "пустушку" або препарат з лікопіном. На початку і в кінці дослідження у добровольців для порівняння взяли зразки крові та сперми.

Ми не очікували, що в кінці дослідження буде якась різниця в спермі чоловіків, які вживали таблетки, і тих, хто приймав плацебо. Але коли ми оцінили результати, я ледь не впав зі стільця, – емоційно коментує результати роботи Аллан Пейсі. – Поліпшення морфології – розмір і форма сперматозоїдів – були вражаючими.

У праці не вивчався механізм впливу лікопіну на статеві клітини. Але оскільки ця речовина – відомий антиоксидант, то Пейсі передбачає, що лікопін компенсує ефект окисного стресу. Це стан, при якому в організмі занадто багато вільних радикалів і недостатня антиоксидантна активність для їх нейтралізації. Окислювальний стрес – одна з підтверджених причин проблем з фертильністю у чоловіків.

Нас здивувала зміна якості сперми, – доповнює сказане Ліз Вільямс. – Це було перше належним чином сплановане та контрольоване дослідження впливу "Лактолікопіна" на якість сперми, і воно спонукало в нас бажання ще більше вивчати цю молекулу.

Тепер учені мають намір повторити своє дослідження на більшій вибірці випробовуваних, а також перевірити вплив добавки "Лактолікопін" на якість сперми у чоловіків з репродуктивними проблемами.

Читайте також: Науковці розповіли, чому чоловікам слід відмовитися від гамбургерів

Джерело: European Journal of Nutrition
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів
  • 08 жовтня, 14:30
  • 902
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 367
Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
  • 09 жовтня, 16:21
  • 1733
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука