Чоловікам необхідно регулярно їсти помідори, і ось чому

Помідори – не лише дуже смачна ягода, яка регулярно присутня на українських столах. Виявляється, вона ще й дуже корисна. Особливо, коли мова йде про чоловіче здоров'я. Британські вчені зауважили, що помідори можуть компенсувати шкідливий вплив стресу й екології на чоловіче репродуктивне здоров'я.

Група вчених під керівництвом професора андрології Аллана Пейсі та фахівця з харчування Ліз Вільямс оцінила, як додавання лікопіну в раціон впливає на репродуктивну функцію чоловіків.

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Проведені ними експерименти показали, що регулярне споживання харчової добавки під назвою "Лактолікопін" (LactoLycopene) приблизно на 40% збільшувало в еякуляті кількість так званих швидких сперматозоїдів з відносно високою рухливістю, а також статевих клітин нормальної морфології.

У дослідженні брали участь 60 здорових добровольців у віці від 19 до 30 років. Половина з них приймала добавки з "Лактолікопіном", а інша половина приймала ідентичні плацебо щодня протягом 12 тижнів. Основний компонент досліджуваної харчової добавки – лікопін. Це пігмент з групи каротиноїдів, який формує червоний колір деяких плодів: наприклад, томатів, гарбуза та гуави. Він є ізомером бета-каротину (попередника вітаміну А). Лікопін захищає рослини від окисного стресу і сонячної радіації, а також служить попередником для інших пігментів-каротиноїдів.

Томати у раціоні позитивно впливають на фертильність

Під час експерименту випробовувані з обох груп не знали, що саме вони приймають, – "пустушку" або препарат з лікопіном. На початку і в кінці дослідження у добровольців для порівняння взяли зразки крові та сперми.

Ми не очікували, що в кінці дослідження буде якась різниця в спермі чоловіків, які вживали таблетки, і тих, хто приймав плацебо. Але коли ми оцінили результати, я ледь не впав зі стільця, – емоційно коментує результати роботи Аллан Пейсі. – Поліпшення морфології – розмір і форма сперматозоїдів – були вражаючими.

У праці не вивчався механізм впливу лікопіну на статеві клітини. Але оскільки ця речовина – відомий антиоксидант, то Пейсі передбачає, що лікопін компенсує ефект окисного стресу. Це стан, при якому в організмі занадто багато вільних радикалів і недостатня антиоксидантна активність для їх нейтралізації. Окислювальний стрес – одна з підтверджених причин проблем з фертильністю у чоловіків.

Нас здивувала зміна якості сперми, – доповнює сказане Ліз Вільямс. – Це було перше належним чином сплановане та контрольоване дослідження впливу "Лактолікопіна" на якість сперми, і воно спонукало в нас бажання ще більше вивчати цю молекулу.

Тепер учені мають намір повторити своє дослідження на більшій вибірці випробовуваних, а також перевірити вплив добавки "Лактолікопін" на якість сперми у чоловіків з репродуктивними проблемами.

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