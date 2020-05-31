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Ентузіаст розробив програму тренувань у Grand Theft Auto V

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Для тренувань знадобиться "розумний" велотренажер - фото 1
Для тренувань знадобиться "розумний" велотренажер

В умовах самоізоляції краще відмовитися від прогулянок і вправ на вулиці. Саме це надихнуло ентузіаста розробити програму тренувань на велотренажері, використовуючи Grand Theft Auto V. Зауважимо, що умілець передбачив кожну дрібницю.

Для використання GT Bike V вам знадобиться "розумний" велотренажер з низкою налаштувань.

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Річ у тім, що модифікація передає пристрою інформацію про підйоми і спуски на карті Grand Theft Auto V, а також про дорожнє покриття і навіть силу вітру. Все це потрібно для максимально реалістичної симуляції з правильним розрахунком навантаження.

Крім цього, GT Bike V пропонує різні віртуальні маршрути і систему автопілота, завдяки якій персонаж самостійно слідує по заданому шляху. Програма також модифікує інтерфейс Grand Theft Auto V під власні потреби. Так, замість звичайного телефону в грі відображається трекер із зазначенням дистанції, швидкості і часу тренування. Пізніше інформацію про заїзд можна відправити в спеціальні додатки для велосипедистів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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