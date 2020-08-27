Чоловіки проти Жінок: хто частіше бреше про свій сексуальний досвід

Коли мовиться про сексуальний досвід, то тут діють два прості правила: десь потрібно применшити, а десь – суттєво перебільшити. Розберімось у найпоширенішій брехні, пов'язаній з інтимними пригодами як чоловіків, так і жінок.

Фахівці провели соціологічне дослідження, аби трохи більше розібратися в інтимній сфері. Зокрема, вони поставили кілька простих питань: скільки партнерок у вас було за все життя, а також експертів цікавило, про яку кількість статевих актів ви розповідали своїм друзям.

Це цікаво: Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса

Ясна річ, що озвучені цифри від реальних будуть суттєво відрізнятися. В одному випадку парубки хочуть показати, що вони – ті ще альфа-самці. Водночас панянки не готові оперувати реальними цифрами, аби не виглядати не надто порядними в очах своїх подруг і знайомих.

Магічна сімка

Якщо брати європейський світ, то за даними останніх соціологічних досліджень, прийнятна кількість статевих партнерів – сім. Це не означає, що треба спати з сімома жінками відразу. Ми говоримо про епізодичні моменти з вашої біографії. А от з панянками все трохи по-іншому, але цифра близька до цього значення.

Цікаве у дослідженні було те, що практично половина опитаних зізналися у своїй брехні, якою вони активно "згодовують" друзів. Особливо, коли мовиться про сексуальний досвід.

До семи сексуальних партнерів вважається нормою

Правило обману

Ясна річ, що всі ми брешемо, коли мовиться про сексуальний досвід. У деяких ситуаціях слід дещо прикрасити картину, а іноді прибрати зайве. Але цікавим є той факт, що чоловіки і жінки брешуть про інтимні походеньки однаково. Ну, майже однаково. Представники сильної половини людства роблять це на 10% частіше.

На жаль, з роками нічого не міняється. Чоловіки досі схильні до завищення реальних показників кількості партнерок, а жінки – традиційно замовчують той факт, що у них їх було не троє.

Візьміть на озброєння: З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом

А забагато – то скільки?

Статистика свідчить, що у різних країнах розуміння "забагато" – різне. Наприклад, французи у цьому питанні виявились надзвичайно ліберальними . На їхню думку, розпущений той парубок, який займався сексом з понад 16 дівчатами.

. На їхню думку, розпущений той парубок, який займався сексом з понад 16 дівчатами. А от італійці та нідерландці трішки консервативніші. Вони вважають, що партнерок має бути 12 та 11 відповідно. Не більше, бо будуть журити.

Нагадуємо, що ці цифри стосуються цілого життя, а не останнього року. Хоча, про що ми говоримо? У період пандемії коронавірусу секс узагалі став чимось дефіцитним і не надто бажаним. Принаймні про це свідчать інші дані науковців.

Французи виявились ліберальними у інтимних питаннях

Що там по чесності

Ясна річ, що найкращий формат – бути максимально чесними та щирими. Але це може стати на заваді побудові тривалих стосунків, адже 30% опитаних вважають, що не надто б хотіли думати про майбутнє з людиною, яка вела надто активне сексуальне життя. Зі скромниками не хотіли б мати справу лише 8% респондентів.

Але це ще квіточки. Виявилось, що 48% жінок узагалі НІЧОГО чути не хочуть про ваш сексуальний досвід. Уявляєте? Їм не цікаво, де, з ким та коли ви там злягалися. Тож наступного разу подумайте двічі перед тим, як хизуватися своїми перемогами з потенційною жертвою.

Загалом, можете розслабитися. Просто кажіть, що у вас було лише семеро партнерок (не козенят). І все буде добре. Принаймні точно не погано.

Читайте також: У якому віці секс приносить найбільше задоволення: цікава статистика