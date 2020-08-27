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Чоловіки проти Жінок: хто частіше бреше про свій сексуальний досвід
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Коли мовиться про сексуальний досвід, то тут діють два прості правила: десь потрібно применшити, а десь – суттєво перебільшити. Розберімось у найпоширенішій брехні, пов'язаній з інтимними пригодами як чоловіків, так і жінок.
Фахівці провели соціологічне дослідження, аби трохи більше розібратися в інтимній сфері. Зокрема, вони поставили кілька простих питань: скільки партнерок у вас було за все життя, а також експертів цікавило, про яку кількість статевих актів ви розповідали своїм друзям.
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Ясна річ, що озвучені цифри від реальних будуть суттєво відрізнятися. В одному випадку парубки хочуть показати, що вони – ті ще альфа-самці. Водночас панянки не готові оперувати реальними цифрами, аби не виглядати не надто порядними в очах своїх подруг і знайомих.
Магічна сімка
Якщо брати європейський світ, то за даними останніх соціологічних досліджень, прийнятна кількість статевих партнерів – сім. Це не означає, що треба спати з сімома жінками відразу. Ми говоримо про епізодичні моменти з вашої біографії. А от з панянками все трохи по-іншому, але цифра близька до цього значення.
Цікаве у дослідженні було те, що практично половина опитаних зізналися у своїй брехні, якою вони активно "згодовують" друзів. Особливо, коли мовиться про сексуальний досвід.
Правило обману
Ясна річ, що всі ми брешемо, коли мовиться про сексуальний досвід. У деяких ситуаціях слід дещо прикрасити картину, а іноді прибрати зайве. Але цікавим є той факт, що чоловіки і жінки брешуть про інтимні походеньки однаково. Ну, майже однаково. Представники сильної половини людства роблять це на 10% частіше.
На жаль, з роками нічого не міняється. Чоловіки досі схильні до завищення реальних показників кількості партнерок, а жінки – традиційно замовчують той факт, що у них їх було не троє.
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А забагато – то скільки?
- Статистика свідчить, що у різних країнах розуміння "забагато" – різне. Наприклад, французи у цьому питанні виявились надзвичайно ліберальними. На їхню думку, розпущений той парубок, який займався сексом з понад 16 дівчатами.
- А от італійці та нідерландці трішки консервативніші. Вони вважають, що партнерок має бути 12 та 11 відповідно. Не більше, бо будуть журити.
Нагадуємо, що ці цифри стосуються цілого життя, а не останнього року. Хоча, про що ми говоримо? У період пандемії коронавірусу секс узагалі став чимось дефіцитним і не надто бажаним. Принаймні про це свідчать інші дані науковців.
Що там по чесності
Ясна річ, що найкращий формат – бути максимально чесними та щирими. Але це може стати на заваді побудові тривалих стосунків, адже 30% опитаних вважають, що не надто б хотіли думати про майбутнє з людиною, яка вела надто активне сексуальне життя. Зі скромниками не хотіли б мати справу лише 8% респондентів.
Але це ще квіточки. Виявилось, що 48% жінок узагалі НІЧОГО чути не хочуть про ваш сексуальний досвід. Уявляєте? Їм не цікаво, де, з ким та коли ви там злягалися. Тож наступного разу подумайте двічі перед тим, як хизуватися своїми перемогами з потенційною жертвою.
Загалом, можете розслабитися. Просто кажіть, що у вас було лише семеро партнерок (не козенят). І все буде добре. Принаймні точно не погано.
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