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Сексу не буде? Як коронавірус вплинув на потенцію
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На початку карантину та самоізоляції більшості людей здавалося, що постійне перебування в оселі зі своїм партнером позитивно вплине на інтимне життя, адже більше не буде відволікаючих факторів. Але виявилося все геть зовсім не так.
Коронавірусна пандемія стала причиною збільшення числа чоловіків, які страждають від еректильної дисфункції. Щоправда, пов'язано це не безпосередньо з коронавірусом, а саме з самоізоляцією, яка збільшує показники стресу, а також стає причиною того, що чоловіки регулярніше заглядають до чарки.
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У різних країнах світу, які пройшли або все ще проходять через карантин, відзначається різке збільшення числа чоловіків з еректильною дисфункцією. Сплеск імпотенції експерти пов'язують зі стресом і зловживанням алкоголем, які спостерігаються при жорсткій самоізоляції.
Еректильна дисфункція може викликатися такими факторами, як втома, стрес, тривожний розлад і вживання спиртних напоїв. Імпотенція іноді буває ознакою якихось інших ще не діагностованих розладів, включаючи атеросклероз і гіпертонію, а також гормональних порушень.
Цифровий сервіс надання медичних послуг Superdrug Online Doctor у Великій Британії повідомив про збільшення попиту на засоби від імпотенції на 13% з травня цього року. За інформацією Google Trends, рівень онлайн-запитів про імпотенцію і засоби її лікування найвищий за останній рік. Лікарі підкреслюють, що випадкові епізоди еректильної дисфункції не є причиною для серйозних хвилювань. Але якщо імпотенція зберігається, вона може бути наслідком фізичних або психологічних проблем, про які варто поговорити з лікарем.
Цікаво, що у Британії вже з'явився крем для лікування еректильної дисфункції, який містить судинорозширювальні компоненти для поліпшення притоку крові до статевого члена. Причому в упаковках міститься відразу три діючі речовини, що розслаблюють кровоносні судини і розширюють їх. Виробники крему розраховують, що зможуть скласти конкуренцію віагрі, а наразі їх препарат проходить через широкі клінічні дослідження.
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