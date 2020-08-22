У якому віці секс приносить найбільше задоволення: цікава статистика

Ні для кого не є загадкою, що секс і вік мають міцний зв'язок. Утім, це не завадило науковцям виявити, у якому віці люди отримають максимум задоволення від заняття коханням. Спойлер: у чоловіків і жінок цей вік різний!

Якщо раніше науковці розповіли, в якому віці жінки отримують найбільше задоволення від сексу. Виявилось, що пік інтимної активності у панянок припадає на проміжок між 45 і 60 роками. Пізніше учені нагадали про необхідну кількість сексу для того, аби почуватися щасливими.

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Але на цьому дослідники вирішили не зупинятися. Тепер же вони назвали точний вік, у якому люди отримують найкращий секс у своєму житті. Як ми вже зазначали з самого початку, вік цей у чоловіків і жінок різний, тож на це слід звернути увагу при пошуку обранців для інтимних зустрічей.

Дослідження замовив портал Happify Daily, який бореться за щасливе спільне і сімейне життя. І якщо респонденти, яким було до 40 років заявили, що найкращий секс у них був у 26 років (жінки) і у 32 роки (чоловіки), то респонденти категорії "за 50" упевнено відповіли, що вони займалися найкращим сексом у... 46 років!

Респонденти вважають, що у віці 46 років займались найкращим сексом

А тепер розгорніть свій паспорт і вирахуйте, скільки ж потрібно вам почекати до свого "ідеального" молодого та поважного сексу. До слова, це дослідження допоможе вам знайти партнера для сексу з "правильною" різницею у віці, аби ви удвох отримали максимум задоволення.

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