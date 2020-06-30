Найсильнішого футболіста світу оштрафували за футболку Ліверпуля

Нападник Адебайо Акінфенва, який виступає за футбольну команду Вікомб, поплатився за свою любов до іншого клубу.

Деякі футболісти не приховують своїх уподобань, граючи в інших клубах. Наприклад, нападник англійського клубу Вікомб Адебайо Акінфенва.

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Нігерійський нападник, який виступає за Вікомб, не приховує своїх симпатій до Ліверпуля. Форвард настільки фанатіє від команди, що навіть прийшов на тренування власного клубу в футболці мерсісайдців. Правда, червоні кольори Ліверпуля явно не поєднуються з чорним кольором футболок Вікомба. Тому нападнику довелося заплатити штраф, сума якого не розголошується.

Однак сам Акінфенва не засмучується з цього приводу. "Це єдиний випадок, коли я дійсно з радістю заплачу штраф", – заявив він.

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