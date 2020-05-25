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Чоловік зробив манікюр оголеній Хайді Клум просто у ліжку

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Хайді Клум - фото 1
Хайді Клум / krot

Відома супермодель і ведуча Хайді Клум вразила мережу пікантним постільним фото з чоловіком. Знімки з'явилися на її сторінці в Instagram.

На фото Клум зняла себе голою в ліжку.

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Модель лежить під ковдрою, тоді як її чоловік музикант Том Каулітц фарбує їй нігті. Чоловік схилився над долонею дружини і тримає в руках пензлик для лаку. При цьому на кожному пальці Клум надіті каблучки. Модель написала, що так проходить її манікюр у неділю вранці.

Дописувачі зірки спитали, що вона робить зі своїм чоловіком, що він згоден фарбувати їй нігті. А самого Каулітца назвали "найкращим чоловіком у світі".

Чоловік зробив манікюр оголеній Хайді Клум просто у ліжку - фото 406184

Чоловік зробив манікюр оголеній Хайді Клум просто у ліжку - фото 406185

Чоловік зробив манікюр оголеній Хайді Клум просто у ліжку - фото 406186

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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