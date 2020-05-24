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Важко повірити: ця каліфорнійська "бабуся" підкорює серця чоловіків (фото 18+)
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Інструкторка з йоги у Каліфорнії вже встигла стати бабусею, однак у це важко повірити, дивлячись на її ідеальну фігуру та юне обличчя. Зацініть!
Знайомтесь, Аліса Васкес – інструкторка з йоги, яка мешкає у Каліфорнії та активно веде профіль в соцмережі Instagram. Не дивно, що за красунею стежать понад 33 тисячі осіб, адже вони чудово виглядає. Однак більшість її шанувальників і не підозрюють, що Аліса вже встигла стати не лише матусею, а й бабусею.
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Зараз жінці 41 рік, але більшість чоловіків, які знайомляться з нею, не можуть повірити, що їй понад 20. До слова, Васкес стала матір'ю у 16 років, а в 19 народила другу дитину. А тепер і її діти стали батьками, тож Аліса отримала звання "бабусі". Тож періодично в її профілі, окрім розкішних фото, з'являються і дуже сімейні.
"Мені було двадцять з лишком, коли я була дикою дівчиною, яку цілком поглинуло материнство. У мене не було жодної секунди, щоб подумати про своє життя, я існували в режимі виживання. А ось моє 40-річчя значило для мене більше, аніж все минуле життя. Я стала бабусею і змогла жити для себе, отримавши нову ціль", – ділиться Аліса. Її мрії залишаються таємницею, однак розкішний вигляд підтверджує, що в неї є всі шанси заново провести молодість.
Джерело всіх фото: instagram.com/sweetalice101
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