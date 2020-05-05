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Чоловік, який не малював 30 років, вразив мережу: фото

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Талановитий татусь вразив Reddit - фото 1
Талановитий татусь вразив Reddit

Брак вільного часу справді може призводити то того, що таланти залишаються непоміченими. Але цей чоловік зумів показати себе навіть після 30 років перерви у творчості!

На платформі Reddit користувач з ніком Takayda0808 поділився фото свого батька, яке стрімко піднялось у тренди. За лічені години допис зібрав понад 26 тисяч переглядів та більше як 400 коментарів. Все тому, що на карі можна побачити чоловіка, який зосереджено малює розкішний пейзаж.

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"Мій батько не малював понад 30 років. Тепер він вийшов на пенсію та вирішив знову взятись за пензлик", – відзначив автор. Після цього факту коментатори зійшлись на думці, що ховати такий талант – це злочин. Тож не відкладайте те, що вам подобається на інший час, адже саме це може вас прославити :)

My Dad hasn’t painted in over 30 yrs. Now that he’s retired he decided to pick up a brush again. from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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