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Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа

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Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 1

Усі звикли бачити в Instagram естетичні та апетитні знімки будь-якої їжі, серед яких фото веганських страв – не виняток. Але користувачка з Лондона вирішила показати підписникам, як насправді часто виглядають продукти нетваринного походження.

Вже майже п'ять років мешканка Лондона Люсі Джонсон веде в Instagram сторінку, де показує, що веганська їжа – не завжди приємно розкладені на тарілці тофу, авокадо, зелень та інші страви. Іноді вона буває й такою, що сниться в кошмарах.

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Ці фотографії – не заклик перейти до м'яса, а навпаки, зробити веганську їжу апетитною і привабливою, щоб у людей виникло бажання кинути їжу тваринного походження.

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401757

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401758

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401759

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401760

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401761

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401762

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401763

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401764

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401765

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401766

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401767

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401768

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401769

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401770

Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа - фото 401771

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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