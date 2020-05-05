Неінстаграмні фото: у мережі показали, як насправді виглядає веганська їжа

Усі звикли бачити в Instagram естетичні та апетитні знімки будь-якої їжі, серед яких фото веганських страв – не виняток. Але користувачка з Лондона вирішила показати підписникам, як насправді часто виглядають продукти нетваринного походження.

Вже майже п'ять років мешканка Лондона Люсі Джонсон веде в Instagram сторінку, де показує, що веганська їжа – не завжди приємно розкладені на тарілці тофу, авокадо, зелень та інші страви. Іноді вона буває й такою, що сниться в кошмарах.

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Ці фотографії – не заклик перейти до м'яса, а навпаки, зробити веганську їжу апетитною і привабливою, щоб у людей виникло бажання кинути їжу тваринного походження.

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