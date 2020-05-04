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Кім Кардашян у новому відео здивувала фанатів своїми руками

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Кім Кардашян знову сконфузилась - фото 1
Кім Кардашян знову сконфузилась / instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень мережі, і цього разу не через ефектну фігуру. Саме руки стали причиною для шквалу коментарів.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 159 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавно зірка демонструвала уроки макіяжу за допомогою косметики власного бренду KKW Beauty. Однак далеко не всі звернули увагу на мейкап, адже багатьох здивувала різниця у кольорі рук та обличчя Кім.

Кім Кардашян у новому відео здивувала фанатів своїми руками - фото 401943

До того ж, дружина Каньє Веста сама попросила за це її не судити, що ще більше підігріло обговорення у коментарях. Дехто навіть припустив, що акторці робить макіяж хтось інший.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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