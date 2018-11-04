Названа несподівана користь авіаподорожей

Як мандрівки літаком зміцнюють імунітет.

Авіаперельоти допоможуть захистити людство від пандемії. Дослідники вважають, що поширення бактерій-вбивць і вірусів по всьому світу зміцнює імунну систему мільйонів людей.

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Таким чином у хвороб не буде достатньо часу, щоб мутувати в стійкі штами. Коли люди піддаються впливу бактерій або вірусів, імунна система часто знаходить спосіб побороти шкідливі мікроорганізми і запам'ятовує, як це зробити в майбутньому.

Чим більше ранніх штамів небезпечних бактерій і вірусів поширюється, тим у більшої кількості людей розвивається імунітет, який міг би захистити їх від мутованих штамів. Однак, теорія про повітряні подорожі, яка підсилює здатність організму боротися з інфекцією, не означає, що ніхто, зрештою, не піддається небезпеці.

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