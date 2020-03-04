У мережі показали секс-ляльку у вигляді Грети Тунберг: реалістичні фото

Реалістичні секс-ляльки стають дедалі популярнішими по всьому світу. І клієнти почали замовляти у виробників інтимних іграшок доволі незвичні варіації. Так, чоловік готовий витратити чималу суму на те, щоб секс-ляльку зробили з обличчям Грети Тунберг.

На сайті виробника реалістичних секс-ляльок з'явилося незвичайне замовлення від одного з клієнтів, який замовив собі секс-ляльку у вигляді Грети Тунберг. Нестандартна покупка обійшлася йому у 3400 доларів. Проте реальний покупець захотів залишитися інкогніто.

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На фото лише 3D візуалізація майбутнього виробу. Але уже відомо, що однією з фішок секс-іграшки стануть запрограмовані фрази, зокрема "How dare you?" при анальному проникненні.

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