Казино Лас-Вегаса повернуло 250000 доларів туристу, який не зміг забрати виграш через збій

Роберт Тейлор з Арізони вирушив у відпустку до Лас-Вегаса і, сам того не знаючи, виграв у казино Treasure Island 250 тисяч доларів. При цьому гральний автомат вийшов з ладу і не повідомив туриста про виграш.

На той момент, коли помилку помітили, чоловік поїхав до іншого штату, йдеться у пресрелізі Ради з контролю за іграми штату Невада. І щоб знайти переможця, співробітники казино переглядали багатогодинні записи з камер відеоспостереження, опитували свідків, переглядали електронні записи про покупки та аналізували дані про поїздки, надані Транспортним управлінням Невади.

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Незабаром законного переможця знайшли та повідомили йому про виграш. Про нього Тейлор дізнався, коли повернувся до Арізони. Переможець зможе забрати свій виграш у Лас-Вегасі.

"Я дякую агентам Відділу з дотримання законів, зокрема агенту Дену Нукі, за те, що вони забезпечили довіру громадськості до ігрової індустрії. Вони витратили два тижні, щоб знайти мене і гарантувати, що я отримаю виграш", – сказав переможець Роберт Тейлор.

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