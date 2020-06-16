Чоловік отримав рахунок на мільйон доларів за лікування від коронавірусу

70-річний американець Майкл Флор лікувався від COVID-19 у клініці Іссакуа. Чоловіка під'єднували до апарату ШВЛ. Його справи були настільки кепські, що лікарі навіть підносили до його вуха телефон, щоб він востаннє міг почути рідних.

Проте Майкл вижив і зараз одужує у себе вдома в Сіетлі. Але він мало не потрапив до лікарні знову, коли побачив рахунок за лікування. На його оплату потрібно 1,1 мільйона доларів. 1 122 501,04 долара, якщо бути гранично точними.

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Мені довелося кілька разів перевірити ще раз, щоб переконатися, що я правильно побачив цифру, – каже Флор.

Одна тільки палата у відділенні інтенсивної терапії коштувала 9,7 тисячі доларів на добу, а він провів у ній 62 дні.

Чоловік пробув у лікарні 62 дні

Чоловік каже, що його рахунок більше нагадує книгу – він займає 181 сторінки. І це не межа, тому що з'ясувалося, що туди не включили деякі послуги. На щастя, страховка Майкла покриває значну частину суми.

Загалом, бережіть себе та рідних і не хворійте. І не забувайте про те, що карантин в Україні пом'якшений, але НЕ скасований остаточно. Тож мийте руки та дотримуйтесь соціальної дистанції.

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