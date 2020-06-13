Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Користувачі мережі виявили, що Капітан Америка передбачив коронавірус ще у 2011 році

  • 153
Користувачі побачили сліди коронавірусу у фільмі "Перший месник" - фото 1
Користувачі побачили сліди коронавірусу у фільмі "Перший месник"

Дубайський журналіст і письменник Вільям Муллаллі провів цікаве розслідування після того, як отримав від одного користувача, захопленого конспірологічними теоріями, повідомлення про те, що Капітан Америка передбачив пандемію коронавірусу ще у 2011 році.

Друг показав скріншот з фільму "Перший месник" 2011 року. У цій сцені Капітан Америка вибігає на вулицю після того, як пробув у комі 70 років.

Це цікаво: Мексиканка фотографує людей з різних країн, не виходячи з дому: ефектні кадри

На фото Капітан Америка стоїть на Таймс-сквер у Нью-Йорку, а позаду нього зліва видно рекламу пива Corona, а зліва – якогось вірусу. Якщо скласти постери, то вийде слово "коронавірус".

Користувачі мережі виявили, що Капітан Америка передбачив коронавірус ще у 2011 році - фото 409958

Ця ефектна сцена дійсно є у фільмі, подивитися її може кожен:

Муллаллі проігнорував незвичайні збіги, але дуже зацікавився зображенням "вірусу" і вирішив з'ясувати його походження.

Журналіст дізнався, що сцена на Таймс-сквер знімалася у квітні 2011 року. Після цього він вивчив всі постери, які рекламувалися тоді у Нью-Йорку, а також відео, які зняли в той час на місці зйомок. Але всі ці спроби були марні.

Користувачі мережі виявили, що Капітан Америка передбачив коронавірус ще у 2011 році - фото 409957

У підсумку йому вдалося знайти ще одне фото постера у кращій якості, і тоді він побачив, як називається бренд "вірусу". Це Barilla.

"Ми розкрили справу. Це спагетті", – підсумував Муллаллі.

Користувачі мережі виявили, що Капітан Америка передбачив коронавірус ще у 2011 році - фото 409956

Читайте також: Румунський чоботар робить гігантське взуття 75 розміру: для чого воно?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася гаряча нідерландка Лара Стоун: фото 18+
  • 09 червня, 16:21
  • 674
Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
  • 05 червня, 16:13
  • 192
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2371460
Загрузка...
Новини