Користувачі мережі виявили, що Капітан Америка передбачив коронавірус ще у 2011 році

Дубайський журналіст і письменник Вільям Муллаллі провів цікаве розслідування після того, як отримав від одного користувача, захопленого конспірологічними теоріями, повідомлення про те, що Капітан Америка передбачив пандемію коронавірусу ще у 2011 році.

Друг показав скріншот з фільму "Перший месник" 2011 року. У цій сцені Капітан Америка вибігає на вулицю після того, як пробув у комі 70 років.

Це цікаво: Мексиканка фотографує людей з різних країн, не виходячи з дому: ефектні кадри

На фото Капітан Америка стоїть на Таймс-сквер у Нью-Йорку, а позаду нього зліва видно рекламу пива Corona, а зліва – якогось вірусу. Якщо скласти постери, то вийде слово "коронавірус".

Ця ефектна сцена дійсно є у фільмі, подивитися її може кожен:

Муллаллі проігнорував незвичайні збіги, але дуже зацікавився зображенням "вірусу" і вирішив з'ясувати його походження.

Журналіст дізнався, що сцена на Таймс-сквер знімалася у квітні 2011 року. Після цього він вивчив всі постери, які рекламувалися тоді у Нью-Йорку, а також відео, які зняли в той час на місці зйомок. Але всі ці спроби були марні.

У підсумку йому вдалося знайти ще одне фото постера у кращій якості, і тоді він побачив, як називається бренд "вірусу". Це Barilla.

"Ми розкрили справу. Це спагетті", – підсумував Муллаллі.

Читайте також: Румунський чоботар робить гігантське взуття 75 розміру: для чого воно?