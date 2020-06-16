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Коронавірус Карантин

Як виглядають антикоронавірусні спортзали у США: відео

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Як виглядають антикоронавірусні спортзали у США: відео - фото 1

Американські любителі спорту після послаблення карантину знову зможуть відвідувати спортзали, але з певними обмеженнями. Дивіться, які умови створили для спортсменів водному з каліфорнійських залів.

Так, у спортзалі в Каліфорнії створили персональні осередки для заняття спортом. Як видно з кадрів на відео, простір спортивного залу розділили звичайною клейонкою, що допомагає дотримуватися соціального дистанціонування.

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Крім цього, щоб мінімізувати кількість контактів, у кожній з комірок є індивідуальний набір гантелей та інше устаткування.

Також зазначається, що через такий режиму дотримання дистанції, одночасно займатися тепер можуть удвічі менше людей. Тож і в гардеробах не буде значного скупчення відвідувачів.

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Джерело: ktla
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