Чоловік купив яхту і будинок за гроші на боротьбу з коронавірусом

Чоловік з Вашингтона був заарештований і звинувачений у шахрайстві з отриманням коштів на суму понад 2,1 мільйона доларів в рамках урядової програми захисту зарплати від коронавірусу.

У кримінальному позові стверджується, що 41-річний Кеннет Гоган отримав 2,1 мільйона доларів у вигляді коштів допомоги у вигляді ДПП і позик на покриття економічних травм, постраждалих від стихійних лих, подавши заявку від імені декількох компаній, які помилково заявляли про реєстрацію тварин для емоційної підтримки.

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Він також нібито зробив неправдиві заяви про отримання позики, в тому числі підроблені документи і банківські рахунки. Коли Гоган отримав кошти, він купив 33-футову яхту Cruisers Yachts 338 CX 2020 року вартістю 300000 доларів, будинок за 1,13 мільйона доларів і Kia Stinger 2020 року вартістю 46000 доларів.

Після арешту влада конфіскувала яхту, KIA та інвестиційні та банківські рахунки Гогана. Вони також подають цивільний позов про конфіскацію будинку. Новини про це шахрайство з'явилися після того, як 29-річний хлопець з Флориди був звинувачений у зриві програми захисту зарплати на суму 3 984 557 доларів і покупки Lamborghini Huracan Evo.

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