Чоловік Камерон Діас зворушливо привітав її з днем народження

Напередодні Камерон Діас виповнилося 46 років. Попри те, що в Instagram-акаунті іменинниці не з'явилося жодного фото і сторіз з урочистості, шанувальників чекав інший привід для обговорення.

Річ у тім, що і сама зірка, і її чоловік – музикант Бенджі Медден, ретельно оберігають своє особисте життя від уваги громадськості.

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Однак вчора, мабуть, чоловік актриси вирішив зробити виняток і висловити свої почуття публічно.

Він присвятив Камерон зворушливий пост у своєму Instagram-акаунті:

"З днем ​​народження, крихітко. Так багато всього хочу написати, тому що у мене мільйон приводів пишатися тобою і ти по-справжньому особлива. Спасибі тобі за те, що стала моїм кращим другом і партнером, склавши компанію в подорожі під назвою шлюб. Те, як ти живеш, проявляючи співчуття і любов до світу, дивлячись на нього своїми сяючими очима, надихає мене бути кращим. Ти справжнісінька. Я вдячний, що можу бути твоїм завжди і назавжди, називаючи тебе своєю єдиною. Кохаю".

Допис, поширений Benji Madden (@benjaminmadden) 30 Сер 2018 р. о 4:50 PDT

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