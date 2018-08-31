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1 вересня Музика Привітання

Чоловік Камерон Діас зворушливо привітав її з днем народження

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Нещодавно Камерон Діас святкувала день народження - фото 1
Нещодавно Камерон Діас святкувала день народження / gettyimages

Напередодні Камерон Діас виповнилося 46 років. Попри те, що в Instagram-акаунті іменинниці не з'явилося жодного фото і сторіз з урочистості, шанувальників чекав інший привід для обговорення.

Річ у тім, що і сама зірка, і її чоловік – музикант Бенджі Медден, ретельно оберігають своє особисте життя від уваги громадськості.

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Однак вчора, мабуть, чоловік актриси вирішив зробити виняток і висловити свої почуття публічно.

Він присвятив Камерон зворушливий пост у своєму Instagram-акаунті:

"З днем ​​народження, крихітко. Так багато всього хочу написати, тому що у мене мільйон приводів пишатися тобою і ти по-справжньому особлива. Спасибі тобі за те, що стала моїм кращим другом і партнером, склавши компанію в подорожі під назвою шлюб. Те, як ти живеш, проявляючи співчуття і любов до світу, дивлячись на нього своїми сяючими очима, надихає мене бути кращим. Ти справжнісінька. Я вдячний, що можу бути твоїм завжди і назавжди, називаючи тебе своєю єдиною. Кохаю".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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