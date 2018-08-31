Джонні Депп відсудив мільйони у свого юриста

Голлівудський актор Джонні Депп виграв судову тяжбу зі своїм адвокатом.

Відомо, що актор подав до суду на Джейка Блума після розлучення з Ембер Херд. Юридичний консультант актора сумлінно допомагав йому протягом 18 років. Однак після того, як звернувся до нього з проханням виплатити обіцяний гонорар, Депп відповів судовим позовом на нього. Актор зажадав виплати десятків мільйонів доларів.

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Претензія актора грунтувалася на тому, що будь-які письмові угоди з Джейком він не укладав, а усні можна вважати недійсними. Тому він зажадав виплати всіх отриманих від нього особисто гонорарів.



У Голлівуді практика усних домовленостей вважається розхожою, а тому шанси в актора були просто невеликі. Однак суддя Террі Грин виявився противником такої практики і обрав стати на сторону актора. Цим кроком він вирішив підстьобнути Голлівуд відмовитися від усних зобов'язань і вдаватися замість них до письмових.

Актор подав до суду на Джейка Блума після розлучення з Ембер Херд

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