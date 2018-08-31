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1 вересня Музика Привітання

Нікі Мінаж показала усі свої трансформації

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За 17 годин пост набрав 1,3 млн лайків - фото 1
За 17 годин пост набрав 1,3 млн лайків / instagram

Співачка Нікі Мінаж показала фанатам в Instagram, як перевтілювалася за роки своєї музичної кар'єри.

Відома американська співачка, репер, автор власних пісень і актриса Нікі Мінаж відома своїми яскравими вбраннями і незвичайними образами. Виявляється, артистка міняла колір волосся так само часто, як і концертні костюми.

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"Кольорове волосся і байдуже на чужу думку", – лаконічно підписала серію перетворень Мінаж. За 17 годин пост набрав 1,3 млн лайків, а фанати залишилися в захваті. Прихильники почали називати свого кумира королевою. Знайшлися й ті, хто зазначив, що з 2011 року Нікі зробила купу пластичних операцій.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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