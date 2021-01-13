Чоловік 15 років потайки від дружини знімався у порно

Дружина лише недавно виявила, що її чоловік захоплюється зйомками в жіночій спідній білизні і навіть заробляє на цьому. Незвичайна історія була опублікована на сайті Reddit.

Вона стверджує, що за весь час спільного життя чоловік жодного разу не говорив їй про своє захоплення. При цьому жінка згадала, що багато років тому знайшла у телефоні чоловіка знімок його сідниць в жіночій білизні, а також виявила в спальні кілька перук. Чоловік кожен раз знаходив правдоподібне пояснення її знахідок або віджартовувався.

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"Сьогодні я дізналася, що мій чоловік одягає накладні груди, жіночу спідню білизну і фотографується з секс-іграшками, щоб поділитися знімками в інтернеті. Ми одружені дев'ять років і разом п'ятнадцять. Він каже, що займався цим ще до нашої зустрічі", – зазначила оповідачка.

Днями оповідачка виявила в телефоні чоловіка секретну електронну пошту на жіноче ім'я, за допомогою якої з'ясувала, що він купував жіночу білизну, жіночий одяг і фалоімітатори, а також мав обліковий запис для занять вебкам. В результаті чоловік зізнався у пристрасті до кросдресингу і зазначив, що це приносить йому приблизно 200 доларів на місяць.

Жінка підкреслила, що її чоловік добре заробляє, а значить займається перевдяганням на камеру не заради грошей. Також вона додала, що чоловік хороша людина і турботливий батько. Оповідачка не хоче з ним розлучатися, однак не розуміє, чому чоловік так довго зберігав свій секрет.

Думки коментаторів з приводу ситуації розділилися. Одні радять жінці зберегти шлюб, звернувшись до психотерапевта, інші називають чоловіка брехуном і "повією".

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