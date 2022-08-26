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"Коли закінчаться війни": Джамала і репер Freel презентували нову пісню і кліп
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Співачка Джамала та репер Freel випустили нову спільну пісню "Коли закінчаться війни" та кліп на цю музичну композицію. Дивіться, як танк згорає в українських соняшниках, а Патрону сниться бавовна!
Репер Freel зазначає, що "це пісня про всіх нас: вільних, незламних, непереможних. Вона про тих, хто першими виходять на Майдан, коли коїться несправедливість, про тих, кого я зустрічаю під судами з плакатами в руках, про тих, хто боронить країну на передовій або в тилу. Це пісня про той самий день, коли ми переможемо, а росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало.
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До слова, кліп на пісню "Коли закінчаться війни" від співачки Джамали та репера Freel зрежисувала та намалювала Марія Оз.
Одного дня ми прокинемося від голосу рідних і їхніх слів: "Ми перемогли, війна закінчилася". Знаю, це станеться. Ця війна закінчиться на нашу користь, тому що ми б'ємося за своїх. За свій дім", – коментує Jamala.
Слухати пісню Freel & Jamala – Коли закінчаться війни:
Слова пісні Freel & Jamala – Коли закінчаться війни:
Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузер
Слова уміють пробивати тіло, наче маузер
Люди не страуси — якщо ти не ховаєш голову в пісок
Зустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО
Ми бачимось з своїми тільки під судами
Бо так не хочеться прокинутися завтра у Судані
Тримай удари — мене учили так книжки
І це найкращі з моїх вчителів і шкіл
Я знаю, що ти поруч, я відчуваю лікоть
Дивлюся вгору — бачу тих, хто назавжди закрив повіки
Ти чуєш це — і зразу на шкірі встали сироти
І нутрощі підказують — словам цим можна вірити
Люди не риби, бо люди мають голос
Запам'ятай, люди не риби — люди не голі
Люди не риби, бо люди мають вибір
Бо мають мову, а в моєї мови великий калібр
Коли закінчаться війни
Коли замовкнуть гармати
Ми всі на вулицю вийдем
І будем разом співати
Куди поділись з цього дому двері і шибки?
Я бачу Сонця схід і знову він червоний і липкий
Я був малий, коли я спробував на смак цю землю
І раптом град накрив поля і стало темно
Я сам себе зробив, сам себе виховав
Глибоко дихаю, коли всередині вирує віхола
Настане день — ми підемо, лишивши слід
І Карфаген впаде, а поки потяги ідуть на Схід
Коли закінчаться війни
Коли замовкнуть гармати
Ми всі на вулицю вийдем
І будем разом співати
Коли закінчаться війни
Коли замовкнуть гармати
Ми всі на вулицю вийдем
І будем разом співати
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