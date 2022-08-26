"Коли закінчаться війни": Джамала і репер Freel презентували нову пісню і кліп

Співачка Джамала та репер Freel випустили нову спільну пісню "Коли закінчаться війни" та кліп на цю музичну композицію. Дивіться, як танк згорає в українських соняшниках, а Патрону сниться бавовна!

Репер Freel зазначає, що "це пісня про всіх нас: вільних, незламних, непереможних. Вона про тих, хто першими виходять на Майдан, коли коїться несправедливість, про тих, кого я зустрічаю під судами з плакатами в руках, про тих, хто боронить країну на передовій або в тилу. Це пісня про той самий день, коли ми переможемо, а росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало.

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До слова, кліп на пісню "Коли закінчаться війни" від співачки Джамали та репера Freel зрежисувала та намалювала Марія Оз.

Одного дня ми прокинемося від голосу рідних і їхніх слів: "Ми перемогли, війна закінчилася". Знаю, це станеться. Ця війна закінчиться на нашу користь, тому що ми б'ємося за своїх. За свій дім", – коментує Jamala.

Слухати пісню Freel & Jamala – Коли закінчаться війни:

Слова пісні Freel & Jamala – Коли закінчаться війни:

Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузер

Слова уміють пробивати тіло, наче маузер

Люди не страуси — якщо ти не ховаєш голову в пісок

Зустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО

Ми бачимось з своїми тільки під судами

Бо так не хочеться прокинутися завтра у Судані

Тримай удари — мене учили так книжки

І це найкращі з моїх вчителів і шкіл

Я знаю, що ти поруч, я відчуваю лікоть

Дивлюся вгору — бачу тих, хто назавжди закрив повіки

Ти чуєш це — і зразу на шкірі встали сироти

І нутрощі підказують — словам цим можна вірити

Люди не риби, бо люди мають голос

Запам'ятай, люди не риби — люди не голі

Люди не риби, бо люди мають вибір

Бо мають мову, а в моєї мови великий калібр

Коли закінчаться війни

Коли замовкнуть гармати

Ми всі на вулицю вийдем

І будем разом співати

Куди поділись з цього дому двері і шибки?

Я бачу Сонця схід і знову він червоний і липкий

Я був малий, коли я спробував на смак цю землю

І раптом град накрив поля і стало темно

Я сам себе зробив, сам себе виховав

Глибоко дихаю, коли всередині вирує віхола

Настане день — ми підемо, лишивши слід

І Карфаген впаде, а поки потяги ідуть на Схід

Коли закінчаться війни

Коли замовкнуть гармати

Ми всі на вулицю вийдем

І будем разом співати

Коли закінчаться війни

Коли замовкнуть гармати

Ми всі на вулицю вийдем

І будем разом співати

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