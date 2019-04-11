Чого не варто соромитися в сексі

Багато сучасних людей соромляться не тільки окремих моментів в інтимних стосунках, але і розмов про секс. Розповідаємо, чого не треба соромитися у цьому делікатному питанні.

Секс – це гармонійне поєднання двох людей, переповнених почуттями, бажаннями, емоціями. У сексі не має бути заборонених тем і непристойних моментів.

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Не соромтеся свого тіла

У світі є мало людей з ідеальними формами. Навіть ті дівчата, у яких пропорції тіла 90х60х90, знаходять у себе вади, які їх не влаштовують. Потрібно сприймати себе таким, який ви є. Не потрібно соромитися роздягнутися перед партнером.

Не бійтеся різноманітності в сексі

Сексопатологи і інші фахівці відзначають, що різноманітність в сексі позитивно позначається на емоційному тлі подружнього життя. Тому не потрібно соромитися нових поз, застосування сексуальних іграшок, різних видів сексу.

Що потрібно для ефектного сексу

Дивитися чи не дивитися порно?

Вас заводить порнографія, але вам прищепили поняття, що це заборонена і шкідлива тема? Якщо ваш партнер не проти, ви можете подивитися разом. Будьте впевнені, довго дивитися ви не будете, таке кіно дуже збуджує людей.

Що потрібно для ефектного сексу?

Для того, щоб секс приносив справжнє задоволення, потрібно розслабитися і забути про такі поняття, як сором'язливість або збентеження. При сексуальному контакті немає заборон.

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