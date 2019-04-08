40 разів на рік і більше: скільки сексу має бути у вашому віці

Американські науковці вважають, що у кожному віці ідеальна кількість статевих актів різна. Загалом, цифра коливається від 112 до 40 разів на рік. Дізнайтесь, скільки разів на рік сексом маєте займатися саме ви?

Дослідники зазначають, що у віці від 18 до 30 років людям потрібно займатися сексом бодай два рази на тиждень або 112 разів на рік. Це зовсім не означає, що не варто кохатися частіше. Науковці просто наголошують на тому, що для підтримки здоров'я необхідна саме така кількість сексу.

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У віці від 30 до 40 років нормою вважаються 86 статевих актів на рік. Після сорока років рекомендується кохатися бодай 40 разів на рік.

У кожному віці є своя ідеальна кількість сексу / A Mighty Love

Також учені не рекомендують повністю відмовлятися від сексу, адже це може негативно вплинути на ваше здоров'я. Особливо мова йде про представників сильної половини людства.

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