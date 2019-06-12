Чого хочуть чоловіки під час сексу: коротка мануалка

Виявляється, не лише чоловіки не можуть вгадати побажань своїх коханих. Представниці прекрасної половини людства теж часто не розуміють, що ж потрібно робити, аби задоволення отримувала не лише вона. Розповідаємо, чого хочуть чоловіки під час сексу!

Займайтесь коханням. Так, не всі чоловіки хочуть віддаватися лише тваринному інстинкту. Часом, представникам сильної половини людства потрібно займатися коханням, а не просто фізичним процесом, який дозволяє "скинути" пару. Тому не забувайте, що ніжність теж доречна!

І ще: Секс у літаку: як зробити це так, щоб ніхто не побачив

Візьміть ініціативу у свої руки. Як показує практика, не всі чоловіки можуть брати ініціативу на себе. Тому не дивуйтесь, що він сором'язливо очікує на слушну мить, коли ви силою затягнете його до спальні. До слова, ініціативним чоловікам теж не подобається постійно перетягувати ковдру на себе. Покажіть своєму партнерові, що й вам хочеться зайнятися сексом, а не лише він від вас щось вимагає!

Перестаньте мовчати! Нагадуємо про те, що стогнати під час сексу – природно. Не соромтесь видавати звуки, які не є властивими для вас у звичному житті. Втім, не забувайте, що це має бути щире "озвучення", а не намагання імітувати актрису з фільмів для дорослих.

Ви – теж учасниця процесу! Звичайно ж, можна прикинутися колодою і тихенько читати новий роман улюбленої письменниці, але хіба це секс? Наголошуємо на тому, що чоловіки обожнюють жінок, котрі готові у будь-який момент взяти ініціативу на себе та довести процес до логічного завершення. Не забувайте, що отримувати/давати насолоду ви повинні обопільно.

Трохи тваринних інстинктів. Ви повинні відчувати свого партнера. Якщо він хоче, щоб ніжний і романтичний секс став динамічнішим і трішки агресивнішим – дозвольте йому це зробити. Не забувайте, що тваринні інстинкти ще ніхто не скасовував. Утім, якщо щось буде приносити вам дискомфорт або, узагалі, больові відчуття – не соромтесь про це сказати. Він повинен знати, що щось іде не по плану.

Загалом, не забувайте про те, що задоволення ви повинні отримувати вдвох. Насолоджуйтесь кожною миттю. Вивчайте ерогенні зони та вподобання. Кайфуйте від того, чим займаєтесь!

Читайте також: Науковці розповіли, чому жінка не може досягти оргазму