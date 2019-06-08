Науковці розповіли, чому жінка не може досягти оргазму

Секс повинен приносити радість і оргазми. Але що робити, якщо жінці ніяк не вдається отримати заповітне задоволення? Зрозуміло, потрібно розібратися в причинах такого явища.

Чому жінка не може досягти оргазму – найпоширеніші причини розповідаємо далі.

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Психологічні проблеми

Дуже часто жінка стикається з психологічними проблемами, що і призводить до неможливості отримати оргазм. Іншими словами, проблема може бути прихована в голові. Найцікавіше, що навіть незначні травми психіки можуть привести до відсутності оргазму та збудження в принципі.

Одними з найпоширеніших є причини, пов'язані з нелюбов'ю до себе, власного тіла. Наприклад, є ціла низка думок, які можуть виникати в голові закомплексованої жінки, яка ніяк не може через це отримати оргазм:

«Я забула поголити ноги»

«Чи красиво я лежу?»

«Ой, у такій позі він помітить целюліт / складку жиру»

«Я товста, я незграбна, я не можу так зігнутися»

"Мені не зручно"

«А раптом «там» неприємно пахне?»

«Чому так непривабливо «хлюпає»?»

«Чи треба стогнати, а то раптом подумає, що я фригідна»

Неспокійні думки можуть купою роїтися в голові, що призводить до невдоволення собою. Кожна з них, на жаль, знищує збудження, вбиває можливість отримати задоволення і довгоочікуваний оргазм.

У такій ситуації варто зрозуміти, що секс – це задоволення, якому потрібно віддатися всією душею і тілом. Прогнавши ці думки, жінці вдасться розслабитися й отримувати кайф.

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Недовіра і невдоволення

Причина може критися і в партнері. Він може викликати у жінки невдоволення, занепокоєння, коли в стосунках немає повної довіри. Наприклад, дуже часто жінки незадоволені відсутністю гігієни у своїх чоловіків. Якщо в його паховій області пахне так, ніби щось протухло тиждень тому, то навряд чи секс принесе задоволення і оргазм.

Але іноді невдоволення може взагалі включати абсолютно не пов'язані з сексом речі. Чоловік не доніс важкі сумки з магазину. Чоловік не прибив картину на стіну. Чоловік не полагодив кран. Він не розуміє свою дружину. Про який оргазмі (та й взагалі секс) може йти мова ?! Саме так думають деякі дами. Однак не потрібно переносити невдоволення в ліжко. Якщо хочете, то краще виговоріть все, що накипіло, а миритися вже варто зі спокійною душею за допомогою сексу, який подарує вам бажаний оргазм, якщо ви не будете постійно думати погано про свого партнера.

Зовнішні чинники

У цю категорію причин можна віднести дуже багато чинників. Наприклад, хтось боїться, що може бути застуканий у пікантній позі дитиною або батьками. Інші побоюються поглядів тварин, які, до речі, чомусь люблять спостерігати за тим, що відбувається. Третім заважає шум на вулиці або кран, який без перестанку крапає. Що завгодно в такій ситуації може збити з пантелику жінку і заважати отримувати їй оргазм.

У цьому випадку треба говорити про свої побоювання з партнером і виключати всі провокативні фактори. Наприклад, усамітнення в готелі замість своєї спальні допоможе не зіткнутися віч-на-віч з дитиною, та й поверне пристрасть у стосунки. Якщо чоловік любить жінку і мріє дарувати їй оргазми, то він зробить все, що завгодно заради такого.

Здоров'я жінки

Якщо раніше ми говорили про психологічні проблеми, то зараз мова піде про фізіологію. Наприклад, можливо проблеми по жіночій частині, що і стає причиною, через яку жінка не може отримати оргазм. Дуже поширена ситуація, коли у жінки не виробляється достатньо природного змащення, що стає причиною виникнення дискомфорту та болісних відчуттів. Є ціла низка захворювань, які призводять до такого результату. Тому важливо вчасно відвідати гінеколога, який призначить відповідні аналізи і лікування.

Фізіологія

Але є і такі ситуації, в яких особливості будови тіла жінки не дозволяють їй отримати оргазм. Як відомо, немає холодних жінок – є невмілі чоловіки. Але і сама жінка повинна вміти розбиратися у своєму тілі, відчуттях, знати, що саме подарує оргазм. Без цього партнеру теж буде складно, хоч він і буде намагатися. Кожна жінка унікальна – одній подобаються легкі погладжування по стегну, інші тремтять від задоволення при дотику до вух, а треті взагалі заводяться від грубості під час сексу. Необхідно говорити про свої уподобання партнерові, інакше отримати оргазм не вийде.

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