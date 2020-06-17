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Вібратори – медичний засіб та інші цікаві факти про секс, які вас приголомшать (18+)
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Секс – не лише приємне заняття, яким займаються мільйони людей по всьому світу щодня. Він і досі є загадковим, тому ми наполегливо рекомендуємо підтягувати свої скіли. Усе це потрібно для того, аби не лише отримувати максимум задоволення, а й дарувати його.
Розповідаємо вам 10 цікавих фактів про секс, які вас однозначно вразять!
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1. Майже 10 відсотків усіх снів про секс. Секс сниться не лише підліткам під час пубертатного періоду. Фактично майже кожен десятий сон є сном, який можна сміливо маркувати позначкою 18+. Згідно з дослідженнями Всесвітньої академії медицини сну, це стосується абсолютно всіх: і чоловіків, і жінок.
2. Клітор значно більший, ніж ти думав. Напевно ти його бачив або хоча б чув про нього – цікава штука, звичайно. Але не поспішай радіти тому, що ти цей орган жіночий знаєш досконало. Там всередині є значно більша його частина, яка називається кліторально-уретральним вагінальним комплексом. І через шкіру він також схильний до збудження, май на увазі.
3. У жінок статевий орган не розтягується. Ось що-що, а цей міф буквально ходить з вуст в уста. Багато разів ти міг чути фрази штибу: у жінки там все може розтягнутися через велику кількість партнерів. Це дурниця. Піхва неймовірно еластична і швидко відновлюється – це ж м'яз. Вибач, звичайно, якщо ти раніше думав, що розтягнув багато піхв, – це не так.
4. Об'єм пеніса важливіший, ніж довжина. Адже ти ж тільки задля цього і відкрив статтю: щоб побачити ці рядки. Піхва в основному покрита розтяжними механорецепторами, що означає, що обхват (або ширина) в середньому є важливим аспектом статевого члена для жінок, тож май це на увазі тепер.
5. Ти можеш закінчити без еякуляції. Зрозуміло, що ти можеш не кінчати тижнями, але раптом колись це станеться – не лякайся. Оргазм і еякуляція – це два різні фізіологічні аспекти. Хоча еякуляція зазвичай збігається з оргазмом, вони, насправді, відбуваються у швидкій послідовності. Оргазм настає трохи раніше за еякуляцію. Таке буває вкрай рідко, так що якщо раптом що, то не дивуйся.
6. Усі презервативи всі однакові. Маркетинг намагається нав'язати тобі, що якщо ти купиш якісь особливі, то їй буде значно приємніше і вона дуже швидко дійде до свого піку. Але, на жаль, фізіологія нічого не чула про маркетингові трюки – так що тобі доведеться самому старатися і добряче попітніти, щоб їй було приємно.
7. Вібратори з'явились, як медичний засіб. Перший електричний вібратор був винайдений у кінці XIX століття як медичний прилад для зняття болю і лікування різних захворювань. Перше застосування у медичних цілях датується 1878 роком. Ну а потім, як воно і буває, комусь стало нудно, хтось його засунув куди слід – і понеслась. До 1920-х вібратори продавалися абсолютно вільно, але після їх появи в порнофільмах ставлення до них змінилося. Відтоді їх продажем почали займатися переважно спеціалізовані магазини "для дорослих".
8. У літніх людей секс – найкращий. Хоч це напевно видовище не для людей зі слабкими нервами. Але фактично наявність великого сексуального досвіду може означати, що старече сексуальне життя насиченіше, ніж у молодих людей. Дотримання здорового способу життя шляхом фізичних вправ, правильного харчування і управління стресом є ключем до здорового статевого життя після певного віку.
9. Секс не обов'язково повинен включати оргазм. Думка про те, що секс повинен призводити до оргазму, може бути дуже шкідливою для людей обох статей, оскільки вона чинить надмірний тиск і може викликати занепокоєння. Секс призначений для того, щоб приносити задоволення і отримувати його, але є багато способів отримати задоволення від сексуального контакту без оргазму. Краще звільнитися від цих думок і просто отримувати задоволення, не особливо переживаючи, чи скоро вона кінчить.
10. Три відсотки людей не мають сексуальних фантазій. Усього лише 3 відсотки. Так що, якщо ти переживаєш, що про щось там мрієш, то не переживай – це абсолютно нормально. Таких як ти – 97%. Дивно, що є ці самі 3 відсотки. Про що вони думають – загадка.
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