Чим замінити авокадо: топ-3 корисні альтернативи

Не у всіх є можливість використовувати для зниження ваги авокадо. Чим замінити алігаторову грушу?

Дієтологи відносять авокадо до висококалорійних продуктів, оскільки він у своєму складі має близько 30 відсотків жирів. Важливо, що вони рослинного походження, при правильному вживанні цих речовин організм отримує користь, а не шкоду. Про це пише championat.

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При виборі авокадо важливо звертати увагу на зовнішній вигляд продукту, вибирати зелені, м'які плоди, які не мають бурих плям. Для перевірки якості авокадо можна натиснути на нього пальцем.Тверді екземпляри краще зберігати в пакеті з яблуками, або помістити в холодильник, чекаючи їх повного дозрівання.

Чим можна замінити цей фрукт?

Нут. У ньому міститься багато амінокислот, які допомагають розщеплювати холестерин, знижувати ризики розвитку ожиріння і появи депресії. Нут покращує роботу мозку, запобігає передчасному старінню і піклується про шкіру.

Квасоля. У будь-якому вигляді і будь-якого сорту, квасоля багата корисними мікроелементами, важливими для нашого організму. Крім цього, вона – джерело білка і клітковини.

Огірки. Цей овоч дуже схожий за властивостями на авокадо: сприяє поліпшенню роботи щитовидної залози, нормалізації метаболізму, уповільненню старіння.

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