Банановий чай: рецепт незвичного напою

Як приготувати смачний банановий чай в домашній умовах.

Багато людей через стреси страждають від безсоння. Недосипання впливає на самопочуття і настрій, і може провокувати ряд важких захворювань. На щастя існують натуральні засоби, які повернуть вам здоровий сон і поліпшать настрій. Цей засіб – смачний банановий чай!

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Нам знадобиться:

банан 1 шт

вода 1 чашка

кориця за смаком

Рецепт приготування:

Закип'ятіть воду. Візьміть цілий неочищений банан і ножем або спеціальним приладом для овочів зніміть тонкий шар шкірки. Далі поріжте банан разом зі шкіркою і помістіть в киплячу воду. Кип'ятіть на помірному вогні 10 хвилин, процідіть у вашу улюблену чашку. Додайте кориці і пийте теплим прямо перед сном.

А ще у світі стає популярною кава з грибами. Суміш меленої кави та грибів допомагає схуднути та підвищує імунітет, стверджують дієтологи. Саме тому цей несподіваний напій став шалено популярним у всьому світі.

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