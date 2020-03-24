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Банановий чай: рецепт незвичного напою
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Як приготувати смачний банановий чай в домашній умовах.
Багато людей через стреси страждають від безсоння. Недосипання впливає на самопочуття і настрій, і може провокувати ряд важких захворювань. На щастя існують натуральні засоби, які повернуть вам здоровий сон і поліпшать настрій. Цей засіб – смачний банановий чай!
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Нам знадобиться:
- банан 1 шт
- вода 1 чашка
- кориця за смаком
Рецепт приготування:
- Закип'ятіть воду. Візьміть цілий неочищений банан і ножем або спеціальним приладом для овочів зніміть тонкий шар шкірки. Далі поріжте банан разом зі шкіркою і помістіть в киплячу воду.
- Кип'ятіть на помірному вогні 10 хвилин, процідіть у вашу улюблену чашку. Додайте кориці і пийте теплим прямо перед сном.
А ще у світі стає популярною кава з грибами. Суміш меленої кави та грибів допомагає схуднути та підвищує імунітет, стверджують дієтологи. Саме тому цей несподіваний напій став шалено популярним у всьому світі.
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