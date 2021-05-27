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Сніданок по-королівськи: що принц Чарльз їсть вранці
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Принц Чарльз і його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська поділилися з британцями своїм улюбленим ранковим рецептом, що вимагає всього декількох інгредієнтів. Готуємо яйця з сиром по-королівськи!
71-річний принц Уельський опублікував покроковий рецепт свого улюбленого бранча Cheesy Baked Eggs на сторінці в інстаграмі.
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Багато хто чекає від королівських осіб традиціоналізму навіть у виборі страв, однак це явно не випадок спадкоємця британського престолу і його дружини. Замість традиційної британської вівсянки у вигляді каші, принц Уельський віддає перевагу цікавій страві з яєць.
Рецепт яєць з сиром
Інгредієнти на 1 порцію:
- 100 г шпинату
- 1 яйце
- 35 г сиру (камамбер або брі)
- 1 помідор чері
- 15 г тертого твердого сиру
- 80 мл жирних вершків
- готове м'ясо або ковбаса (за бажанням)
Приготування:
- Змастіть маслом невелику форму і викладіть шпинат, зробивши поглиблення в центрі. Покладіть помідори чері (розрізані на четвертинки) поверх шпинату.
- Розкладіть навколо поглиблення м'який сир, додайте порване листя базиліка. Приправте сіллю і перцем, за бажанням додайте м'ясо. Розбийте яйце в центр шпинату. Полийте його вершками, але будьте обережні, щоб не пошкодити жовток.
- Посипте тертим твердим сиром і відправте в гарячу духовку (180 градусів) на 8-10 хвилин.
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