Сніданок по-королівськи: що принц Чарльз їсть вранці

Принц Чарльз і його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська поділилися з британцями своїм улюбленим ранковим рецептом, що вимагає всього декількох інгредієнтів. Готуємо яйця з сиром по-королівськи!

71-річний принц Уельський опублікував покроковий рецепт свого улюбленого бранча Cheesy Baked Eggs на сторінці в інстаграмі.

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Багато хто чекає від королівських осіб традиціоналізму навіть у виборі страв, однак це явно не випадок спадкоємця британського престолу і його дружини. Замість традиційної британської вівсянки у вигляді каші, принц Уельський віддає перевагу цікавій страві з яєць.

Рецепт яєць з сиром

Інгредієнти на 1 порцію:

100 г шпинату

1 яйце

35 г сиру (камамбер або брі)

1 помідор чері

15 г тертого твердого сиру

80 мл жирних вершків

готове м'ясо або ковбаса (за бажанням)

Приготування:

Змастіть маслом невелику форму і викладіть шпинат, зробивши поглиблення в центрі. Покладіть помідори чері (розрізані на четвертинки) поверх шпинату. Розкладіть навколо поглиблення м'який сир, додайте порване листя базиліка. Приправте сіллю і перцем, за бажанням додайте м'ясо. Розбийте яйце в центр шпинату. Полийте його вершками, але будьте обережні, щоб не пошкодити жовток. Посипте тертим твердим сиром і відправте в гарячу духовку (180 градусів) на 8-10 хвилин.

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