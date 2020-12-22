Чим загрожує дефіцит фолієвої кислоти в організмі

Щоб організм правильно функціонував його треба поповнювати різними вітамінами і корисними речовинами, одним з яких є фолієва кислота.

Фолієва кислота грає важливу роль в синтезі клітин крові і виконує безліч інших функцій, тому не допускайте її дефіциту. В іншому випадку вас чекає купа неприємних проблем.

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Виразки в роті і опухлий язик

Якщо ви помітили ці симптоми, значить дефіцит фолієвої кислоти в організмі значний і його ні в якому разі не можна ігнорувати. Через нестачу червоних кров'яних тілець ви також можете відчувати біль при ковтанні або мучитися від стоматиту.

Проблеми з травленням

Першими ознаками дефіциту фолієвої кислоти є проблеми з травленням, зокрема, нудота, дискомфорт і біль в животі, діарея та інші порушення. Не варто ігнорувати цей "дзвіночок" організму!

Бліда шкіра

Ще одна ознака, що вказує на те, що організму не вистачає цього елемента. Річ у тому, що гемоглобін, який міститься в червоних кров'яних тільцях, відповідає за доставку кисню до тканин організму. Але коли тілу не вистачає фолатів, кров'яні тільця які не виробляються в нормальній кількості, так само як і гемоглобін, а значить ваша шкіра може стати блідою, а м'язи слабкими.

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