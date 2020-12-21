Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Чому важливо не змішувати робочий та особистий час

  • 0
Чому не варто працювати у вільний час - фото 1
Чому не варто працювати у вільний час

Бажання досягнути успіхів у кар'єрі є чудовим, однак стирати межі між роботою та особистим життям – не найкраща ідея. Чому – читайте далі.

Дослідники зі Швейцарії розповіли, як позначається на людях відсутність меж між робочим та особистим життям. І не варто очікувати, що це історії про дуже успішних людей, адже насправді таке ставлення призводить до погіршення здоров'я через перевтому, а також зменшує рівень добробуту.

І ще: Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини

Це підтвердило опитування серед понад 1900 людей, які працюють у різних сферах. Всі працівники ділились інформацією про те, як розставляють пріоритети на роботі та вдома, чи відпочивають на вихідних і чи думають про свою професію у вільний час. Також піддослідні оцінили свій загальний стан, що дозволило простежити зовсім не позитивну закономірність.

Чому важливо не змішувати робочий та особистий час - фото 440037

Ті, хто звик переносити робочі моменти на свій вільний час, частіше страждають від перевтоми та вигорання. У них бракує часу та натхнення займатись хобі, спортом та навіть розважатись, через що доволі складно повернутись до звичайного стану.

Це дослідження важливе не лише для тих, хто працює понаднормово, нехтуючи відпочинком, а й для роботодавців, адже вигорання позначається і на продуктивності працівників.

Чому важливо не змішувати робочий та особистий час - фото 440038

Читайте також: 7 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів

Джерело: kanobu
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото
  • 13 грудня, 20:22
  • 1847
Як обрати якісну штучну ялинку: 5 порад
  • 12 грудня, 14:45
  • 270
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2720794
Загрузка...
Новини