Чому важливо не змішувати робочий та особистий час

Чому не варто працювати у вільний час

Бажання досягнути успіхів у кар'єрі є чудовим, однак стирати межі між роботою та особистим життям – не найкраща ідея. Чому – читайте далі.

Дослідники зі Швейцарії розповіли, як позначається на людях відсутність меж між робочим та особистим життям. І не варто очікувати, що це історії про дуже успішних людей, адже насправді таке ставлення призводить до погіршення здоров'я через перевтому, а також зменшує рівень добробуту.

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Це підтвердило опитування серед понад 1900 людей, які працюють у різних сферах. Всі працівники ділились інформацією про те, як розставляють пріоритети на роботі та вдома, чи відпочивають на вихідних і чи думають про свою професію у вільний час. Також піддослідні оцінили свій загальний стан, що дозволило простежити зовсім не позитивну закономірність.

Ті, хто звик переносити робочі моменти на свій вільний час, частіше страждають від перевтоми та вигорання. У них бракує часу та натхнення займатись хобі, спортом та навіть розважатись, через що доволі складно повернутись до звичайного стану.

Це дослідження важливе не лише для тих, хто працює понаднормово, нехтуючи відпочинком, а й для роботодавців, адже вигорання позначається і на продуктивності працівників.

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