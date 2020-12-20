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Формула 0,03: як визначити, скільки рідини вам потрібно пити
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Пийте достатньо, не менше 2 літрів на день. Це правило раніше навіть не підлягало сумніву. Насправді ж, кожен організм потребує різної кількості рідини щодня. Тож Радіо МАКСИМУМ розповідає, як визначити ідеальну саме для вас.
Коли справа доходить до порад зі здоров'я, одне з найбільш часто цитованих правил: пийте достатньо, не менше 2 літрів на день. Це стосується жінок. Чоловікам навіть рекомендують аж 3 літри. Тож не дивно, що декому досить складно випити таку кількість.
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Але тепер це практичне правило вважається застарілим. Тому що потреба у рідині залежить від багатьох чинників і у кожної людини дуже різна.
І вага відіграє у цьому велику роль. І все логічно: чим більше ви важите, тим більше рідини потребує ваш організм, щоб підтримувати водний баланс.
Ідеальна формула – 0,03 літра на кілограм маси тіла на день
Тому дієтологи придумали просте правило. Це 0,03 літра на кілограм маси тіла на день.
Приклади розрахунку необхідної кількості води:
- При масі тіла 50 кг необхідно 1,5 літра рідини
- При масі тіла 60 кг – 1,8 л рідини
- При масі тіла 70 кг – 2,1 л рідини
- При масі тіла 80 кг – 2,4 л рідини
- При масі тіла 90 кг – 2,7 л рідини
Тож тепер ви знаєте, скільки потрібно пити води, щоб поповнити свій водний баланс!
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