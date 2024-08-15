Чим більше мене, тим краще?: Марк Цукерберг у себе в саду встановив статую дружини

40-річний засновник Facebook Марк Цукерберг вирішив в оригінальний спосіб висловити любов до матері своїх дітей, дружини Прісцилли Чан. Він замовив статую у вигляді своєї 39-річної коханої, яку поставив у саду.

Фото Прісцилли поряд з її кам'яною копією Марк Цукерберг виклав в Instagram.

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Скульптуру створив відомий нью-йоркський художник Даніель Аршам, який раніше співпрацював із такими брендами, як Tiffany та Dior. Чан зображена у русі, з великою срібною мантією, що майорить за нею. Висота статуї приблизно 2,1 метра, і вона розташована під деревом.

Чим більше мене, тим краще?, – у коментарях під фото пожартувала Чан і додала сердечко.

Реакції на скульптуру були різними. Багато хто позитивно оцінив жест Цукерберга. Один користувач написав: "Боже, це так красиво, щаслива дівчина", а інший зазначив, що "ця скульптура має бути в музеї", додавши аплодисменти та емодзі вогника.

Нагадаємо, у листопаді Марк і Прісцилла відзначатимуть 21-шу річницю свого знайомства. Пара побралася у травні 2012-го, а в грудні 2015-го у них народилася перша донька Макс. У серпні 2017 у Цукерберга і Чан народилася друга донька Огаст, а минулого року вони стали батьками третьої дівчинки – Аурелії.

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