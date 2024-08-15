Співачка та акторка Майлі Сайрус стала наймолодшою легендою Disney всіх часів

У Каліфорнії вручили нагороду Disney Legends Award 14 артистам, серед яких Гаррісон Форд, Анджела Бассет, Джеймі Лі Кертіс та Майлі Сайрус. Усі вони мали "значний вплив" на спадщину Disney.

Майлі Сайрус увійшла в історію, оскільки стала наймолодшою ​​людиною, яка коли-небудь отримувала нагороду "Легенда Діснея". Про це розповіли на офіційному сайті компанії.

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"Легенди Disney" (Disney Legends Award) – це зал слави для артистів, які зробили значний внесок у спадщину компанії. Серед лауреатів минулих років – Крістіна Агілера, Стен Лі, Бетті Вайт та Опра Вінфрі. Вони є одними з-понад 300 нагороджених від часу заснування нагороди у 1987 році.

Генеральний директор Disney Боб Айгер зазначив, що нагорода вручається "як визнання таланту, визнання досягнень і передусім як щире вираження нашої глибокої подяки".

Легенди Disney пов'язані особливим місцем, яке вони зайняли в нашій історії завдяки своєму величезному внеску у справу розваги та захоплення шанувальників у всьому світу, – додав він.

Майлі Сайрус

Приймаючи нагороду на сцені, Майлі розплакалася, згадуючи про перші дні своєї кар’єри.

Я дозволю всім дізнатися маленький секрет Легенди Діснея. Я та, хто скаже вам те, що ви не повинні знати. Я хочу сказати, що легенди теж бояться. Мені зараз страшно, але різниця в тому, що ми все одно це робимо, і всі ви можете робити це щодня. Легендарно боятися і все одно робити це. Немає такого поняття, як невдача, коли ти намагаєшся, – сказала вона, витираючи сльози. – Я все ще пишаюся тим, що була Ханною Монтаною. Ця нагорода присвячена Ханні та всім її дивовижним, відданим шанувальникам, а також усім, хто втілив мою мрію в реальність. Цитую саму легенду: "Це життя".

Цьогорічна церемонія була наймасштабнішою за 37 років. Кожну "легенду Disney" вшанували на церемонії нагородження спеціальним відео та несподіваними виступами гостей, серед яких були популярні зірки кіно, телебачення та музики, віддані актори компанії, а також виступи провідних музичних колективів.

Майлі Сайрус

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