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Чи варто заправляти ліжко в період коронавірусу: пояснення лікарів
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У сезон поширення коронавірусу лікарі не рекомендують заправляти ліжко після пробудження. Натомість вони пропонують відчиняти вікно у спальні, аби вона та постільна білизна провітрилися. Розповідаємо, чому потрібно так робити.
Зараз, під час спалаху коронавірусної інфекції, як ніколи важливі охайність та гігієна. Водночас заправляти ліжко після сну не рекомендується.
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Фахівці констатують: практично кожен матрац, подушка, ковдра з часом перетворюються на притулок величезна кількості мікробів і пилових кліщів. Ці мікроорганізми особливо сильно люблять атмосферу тепла та вологи, в якій вони швидко розмножуються. Саме таке середовище виникає в ліжку, яке було заправлене відразу після сну. У ліжку під теплим покривалом мікроби отримують можливість вільно себе почувати протягом усього дня.
Тим часом, продукти їх життєдіяльності є для людей одним з найсильніших алергенів, здатних провокувати симптоми хронічних захворювань дихальних шляхів, включаючи астму. Ці порушення підсилюють схильність організму до зараження коронавірусом.
"Якщо вас з дитинства вчили заправляти ліжко після сну, зараз краще відмовитися від цієї звички. Потрібно не заправляти, а провітрювати його, залишаючи вікно спальні відчиненим якомога довше. Постільну білизну при цьому потрібно витрушувати і розправляти від складок. Міняти її слід не рідше одного разу на тиждень", – порадили експерти.
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