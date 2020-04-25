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Як Україна буде виходити з карантину: офіційний план уряду
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Поки що Україна перебуватиме на карантині до 11 травня, але уряд вже розробив план того, як українці виходитимуть з самоізоляції. Читайте далі та дізнайтеся, які заходи будуть введені для того, щоб закінчився карантин.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив на своїй офіційній сторінці в соцмережах, що уряд має чіткий план виходу з карантину. Такий план складатиметься з 5 етапів. Початок цього плану може припасти на 11 травня, якщо буде сприятлива епідеміологічна ситуація.
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Кожен етап має чіткі умови й тільки після повної відповідності уряд розпочне вводити нові правила та скасовувати заборони. Все залежить від динаміки поширення захворювання.
Карантин
На цей час карантин в Україні триває до 11 травня, тож поки діятимуть усі заборони та рекомендації. Така ситуація може тривати й надалі, якщо не буде потрібного покращення.
Етап 1
Перший етап набуде чинності, якщо протягом 10 днів кількість нових хворих буде стабільна (відхилення не більше 5%). За таких умов можна буде відвідувати парки, сквери, ліси тощо. Дитячі майданчики НЕ можна відвідувати. Відкриються деякі салони краси. Можна буде відновити тренування команд. Кав'ярні розпочнуть роботу "на виніс". Також запрацює гуртова і роздрібна торгівля, автомийки, веломагазини, нотаріуси, адвокати.
Етап 2
Другий етап набуде чинності, якщо протягом 10 днів кількість нових хворих буде зменшуватися, а кількість тих, хто одужує, буде стала або ж збільшуватиметься. За таких умов можна буде відновити навчання випускних класів та підготовку до ЗНО. Розпочнеться побутове обслуговування населення, робота закладів громадського харчування "на виніс". Відкриються кінотеатри просто неба, спортзали, готелі. Можна буде проводити спортивні змагання без глядачів (не більше 50 учасників).
Етап 3
Третій етап набуде чинності, якщо протягом 10 днів кількість тих, хто одужав, буде перевищувати вдвічі або більше тих, хто заразився. За таких умов можна буде відвідувати спортивні та дитячі майданчики. Відкриються деякі заклади освіти та метро. Запустять міжміське транспортне сполучення в межах області. Запрацюють театри, кінотеатри, хостели, санаторії, торгові центри (без розважальних зон та дитячих майданчиків). Запрацюють заклади громадського харчування з відвідувачами.
Етап 4
Четвертий етап розпочнеться, якщо протягом 10 днів кількість нових хворих в межах області буде менше ніж 5. За таких умов відновить роботу метро та весь наземний транспорт, торгові центри, розважальні заклади, заклади громадського харчування, спортзали, заклади культури та освіти. Також відновиться планова медична та стоматологічна допомога.
Етап 5
П'ятий етап передбачає припинення внутрішньої передачі вірусу. Тобто передбачаються лише поодинокі випадки зараження. За таких умов скасують інші обмеження.
Цей урядовий план має на меті вийти з карантину і зберегти життя українців та поступово відновити економічну стабільність.
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