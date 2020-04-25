Вчені оцінили ефективність саморобних масок

Саморобні захисні маски не сильно поступаються в ефективності респіраторам класу N95, які рекомендовані для медиків.

Про це йдеться в дослідженні Аргонської національної лабораторії США, яке опубліковано на сайті журналу ACS Nano.

І ще: Греція планує приймати туристів з липня, але є одна умова

Вчені дійшли висновку, що маски з двох шарів тканини різного типу, наприклад, бавовняної і шовкової, затримують від 80 до 99% часток аерозолів. Найгірші результати показали одношарові маски: вони вільно пропускали найбільш дрібні частинки рідини, що розпилюються в повітрі, і частинки твердої матерії.

Фахівці також оцінили ефективність саморобних і медичних масок в залежності від їх прилягання до обличчя. Здатність фільтрації частинок падала майже вдвічі у всіх типів масок, якщо залишався проміжок між шкірою і захисним засобом.

Читайте також: Чехія першою в ЄС відкрила кордони й суттєво пом'якшила карантин: що далі